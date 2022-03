Le vrai visage de Vladimir Poutine

Je ne pensais pas être témoin de mon vivant d’une guerre totale dans un pays européen.

Le scénario semble immuable : nous acceptons d’abord l’invasion russe en Crimée qui, il est vrai, a été donnée par la Russie à l’Ukraine lorsque celle-ci faisait partie de l’ex-URSS, mais ce n’était pas la première velléité de Poutine qui a presque réussi avec la Géorgie.

Nous pensions qu’il s’arrêterait là, mais l’histoire se répète et, comme jadis Hitler, Vladimir Poutine suivra un plan bien établi. Il a d’ailleurs revendiqué de recréer une Russie dans les mêmes frontières que feu l’URSS, c’est-à-dire jusqu’à Berlin.

Ne reconnaissant que l’épreuve de force, l’ogre russe pensait ne faire qu’une bouchée de la faible Ukraine, espérant même être reçu en libérateur.

C’était oublier que le peuple ukrainien, entre-temps, avait goûté à la démocratie pendant une trentaine d’années.

C’est alors que s’est révélé le vrai visage de Poutine : c’est la démocratie occidentale qu’il veut détruire, la pensant trop faible et trop peureuse pour lui résister.

Mais c’était sans compter sur le « pouvoir de la liberté » parfaitement démontré par un président ukrainien qu’il prenait pour un clown, alors qu’il s’est révélé en véritable chef de guerre exceptionnel – je veux parler de Volodymyr Zelensky, dont le nom restera dans l’histoire.

Rendu furieux par ce « petit bonhomme » qui, plus que lui tenir tête, le fait reculer dans une partie du territoire envahi, démontrant par là la faiblesse d’une armée russe, certes imposante, mais d’une organisation pour le moins inefficace.

C’est alors que Poutine, humilié dans sa certitude de supériorité face à l’Occident, a montré son vrai visage de dictateur sanguinaire.

Il a commencé par bombarder, de loin et à outrance, une population civile, tuant y compris des enfants dans le ventre de leurs mères. Il a puni cette population pour ne pas l’avoir accueilli en libérateur – ce qui est vrai même d’une majorité d’Ukrainiens russophones, voire russophiles.

La force du faible, tel qu’il nous est apparu en paniquant devant la menace du Covid, a été de menacer du feu nucléaire tout pays qui viendrait directement en aide à l’agressé.

Voyant que, malgré tout, ce « petit pays » lui tient tête, voyant également que nombre de soldats russes, souvent inexpérimentés, se rendent ou refusent le combat, Poutine prend une décision qui va définitivement le mettre au ban des nations, il fait appel à des mercenaires syriens et tchétchènes, de confession musulmane, pour aller assassiner, jusque dans leur cave, des civils chrétiens orthodoxes – de la même religion que lui, Poutine, qui ose se dire le grand défenseur de la chrétienté !

Ira-t-il jusqu’à faire venir des Talibans ?

Poutine restera dans l’histoire comme un des êtres les plus ignobles que le monde ait connus, un homme qui s’est voulu fin stratège. Comme Staline, le « petit père du peuple », on retiendra de lui l’assassin lâche et sanguinaire qui aura utilisé tous les moyens, y compris les plus répugnants, pour arriver à ses fins. Il nous faut donc bannir tout lieu et bâtiment, en France, rappelant ce personnage !