Les causes de la guerre en Ukraine

En 1944, j’assistais à la libération de Reims.

Les boys arrivaient de Châlons avec leurs chars et leurs camions, et distribuaient des oranges et des cigarettes.

C’est un souvenir merveilleux, pour moi : c’étaient des héros qui avaient risqué leur vie pour venir délivrer la France, justifiant d’une reconnaissance éternelle.

C’est du moins la chanson que j’ai entendue pendant des années de la part de mes parents et aussi de Michel Sardou (Si les Ricains n’étaient pas là, on vivrait tous en Germany).

Depuis, j’ai dû bien déchanter.

En analysant les faits froidement, le sauvetage de l’Europe à partir de 1945, avec le plan Marshall, était surtout un investissement pour s’ouvrir de nouveaux marchés – et ça a marché.

Ailleurs, le système qui consiste à accorder des prêts importants à des pays pauvres, en mal de développement, mais riches en matières premières, et qui ne peuvent pas rembourser du fait de la corruption qui les ruine, leur permet de faire main basse au moindre coût sur les richesses minières du pays.

De plus, en ayant développé la corruption avec les responsables des pays emprunteurs, les Américains peuvent agir en toute impunité.

Exemples : l’exploitation intensive des mines de nickel et de cuivre de Zambie. Également, les mines de cuivre du Chili, exploitées en déficits chroniques par les sociétés minières américaines sur place, et qui vendent à perte les produits extraits – nickel, cuivre, etc. – aux groupes de multinationales auxquels ils appartiennent, qui, eux, font des bénéfices exorbitants.

Ce système permet d’exploiter ces minéraux sans avoir à payer le moindre impôt aux pays producteurs, ce qui maintient de facto les populations locales dans la misère la plus primaire, comme en Guinée qui, grâce à son pétrole, a l’un des PNB les plus élevés d’Afrique, mais dont la population ne voie pas la couleur.

Les Américains se conduisent comme des prédateurs sans scrupule, tout en voulant donner l’image d’un pays altruiste, démocratique, et qui assure la paix du monde.

Mais ce n’est qu’une image.

Concernant la Russie, les Américains n’ont qu’un seul objectif : ruiner l’ensemble de la Russie pour pouvoir s’approprier les gisements de pétrole, de gaz et ressources minières russes qui sont les plus importantes de globe, et qui font saliver d’envie les multinationales, leurs dirigeants milliardaires et les élites américaines.

L’Ukraine n’est qu’un prétexte, et une manipulation des Américains contre Poutine, quels que soient le déroulement des opérations militaires et leurs horreurs.

Les Américains n’ont pas encore compris que la Russie n’est ni la Zambie, ni le Chili, ni la Serbie, sans parler de l’Irak, et que Vladimir Poutine dispose d’armes de destruction massive, qu’il a la majorité de ses citoyens derrière lui, et qu’il ne laissera pas les Américains piller son pays.

Ce qui est triste, c’est de voir les pays européens (dont la France) qui, contre leurs intérêts propres, se rangent sous la botte américaine, et risquent la survie de leurs ressortissants avec des déclarations tonitruantes et des fournitures d’armes aux Ukrainiens, comme pour envenimer la situation.

Leurs sanctions contre la Russie font d’ailleurs plus de torts aux pays européens qu’à la Russie qui a montré, depuis 2014, qu’elle savait s’adapter aux nouvelles conditions de commerces qui lui étaient imposées par le monde dit « démocratique ».

Poutine n’a pas eu raison de lancer une opération militaire en Ukraine, mais les véritables coupables sont les Américains avec leurs manigances et leurs méthodes prévaricatrices qui ont tout fait pour pousser Poutine à l’erreur.

On verra bientôt si leur stratégie anti-Poutine va payer.