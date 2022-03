Les dirigeants européens ont-ils tiré les leçons de Munich ?

La guerre d’agression lancée par Vladimir Poutine contre l’Ukraine est non seulement un désastre pour l’Ukraine, mais aussi un désastre pour l’Europe.

C’est la guerre la plus grave à avoir été déclenchée sur le sol européen depuis 1945, et les dégâts matériels et humains en Ukraine sont immenses.

Près de quatre millions d’Ukrainiens ont fui le pays et sont en situation de réfugiés en Pologne, en Moldavie, en Slovaquie et en Roumanie, soit environ 10 % de la population du pays – un chiffre énorme.

En tout, dix millions d’Ukrainiens ont tout perdu, leur emploi, leur domicile, leurs biens personnels, soit environ un quart de la population du pays.

Une situation de ce genre n’a pas existé en Europe depuis 1945.

Tous ces gens doivent être secourus, et ils le sont. Ils devront l’être des mois encore. L’Ukraine devra être reconstruite.

S’ajoute à cela le fait que l’Ukraine est l’un des principaux producteurs mondiaux de céréales, et les exportations de l’Ukraine cette année vont sans doute être nulles, ce qui va faire monter les prix, et très vraisemblablement provoquer des pénuries et des famines dans les pays plus pauvres.

Ces problèmes de famine, à leur tour, vont créer des flux migratoires difficilement contrôlables.

Les prix du pétrole et du gaz avaient déjà fortement augmenté avant l’invasion en raison des restrictions, par décision de Joe Biden, de la production de gaz et de pétrole aux États-Unis.

La guerre a fait monter les prix bien davantage encore.

Toutes les économies européennes sont touchées.

Les coûts de vente et de fabrication montent. Ils vont continuer à monter, et les économies européennes vont rentrer en récession, voire en dépression.

Ce qui s’amorce est sans doute la plus grande crise humanitaire et économique que l’Europe ait connue depuis des décennies.

Et les discours tenus actuellement par les dirigeants politiques européens édulcorent la réalité.

S’ajoute aussi une évidence : les pays européens n’ont pas d’armées dignes de ce nom et leurs dirigeants découvrent qu’ils sont potentiellement très vulnérables face au risque d’attaque, et doivent compter sur la défense américaine.

Donald Trump avait évoqué cette vulnérabilité, dit que les pays d’Europe devraient dépenser davantage pour leur défense.

Il a fallu que Poutine lance une guerre pour que les pays d’Europe réagissent enfin.

Il est malheureusement très tard et faire l’effort requis dans un contexte de récession, voire de dépression, ne sera pas facile.

S’ajoute enfin une autre évidence : l’érosion des valeurs que les pays européens proclament pourtant sans cesse.

Les discours parlant de soutien à l’Ukraine abondent, les discours du Président Zelensky devant les parlements de l’Europe sont applaudis, des aides sont apportées à l’Ukraine, mais la plupart des dirigeants européens hésitent à définir Poutine comme ce qu’il est, un criminel de guerre, et parlent de concessions qui devront être faites par l’Ukraine.

Des propos acerbes se font entendre parfois contre Zelensky. Poutine se trouve qualifié de « démocrate autoritaire » par des gens refusant de l’appeler dictateur.

La peur et l’esprit de soumission hantent l’atmosphère.

Ce doit être dit : Poutine a envahi un pays souverain, y commet des crimes de guerre qui font de lui un criminel de guerre, oui.

Entériner son action, fermer les yeux sur ses crimes, inciter à ce que des concessions lui soient accordées créerait un précédent extrêmement grave.

Cela signifierait que les dirigeants européens admettent l’invasion d’un pays souverain, acceptent qu’un dirigeant commette des crimes de guerre sur le sol européen et puisse obtenir en tout ou partie ce qui l’a mené à se conduire en criminel.

Cela signifierait que les valeurs que les pays européens proclament comme étant les leurs peuvent être piétinées impunément et se trouver jetées aux orties.

Ce ne serait pas la première fois.

Cela s’est déjà produit en Europe, en 1938, quand Daladier et Chamberlain se sont rendus à Munich et ont perdu leur honneur.

Cela risque de se produire une seconde fois, et si c’est le cas, cela montrera que l’Europe, décidément, ne parvient pas à se conduire de manière honorable et n’a tiré aucune leçon de son passé.

On sait ce qui a suivi Munich, 1938.