Les Républicains et le Pacte migratoire

La presse française se fait l’écho de l’adoption d’un texte, le mercredi 19 avril, du groupe politique PPE au Parlement européen appelant l’Union européenne à financer des barrières physiques aux frontières, ce que nous réclamons depuis longtemps.

Sauf que ceci est totalement faux !

En effet, si un amendement du PPE a bien été adopté, celui-ci exigeait le financement d’infrastructures et non de barrières physiques aux frontières. En réalité, le PPE manipule les mots et tente, fallacieusement, de faire croire qu’il a obtenu ce qu’Ursula von der Leyen, issue de la même formation politique, continue d’exclure des financements de la Commission européenne. À noter, aussi, que le PPE omet consciencieusement de préciser que le texte a été rejeté dans son intégralité, rendant ainsi caduc l’amendement adopté.

Le PPE et sa délégation française Les Républicains, qui nous avaient déjà habitués à la supercherie politique en votant à Bruxelles l’inverse de ce qu’ils déclarent à Paris, ajoutent donc l’utilisation des fake news pour dissimuler leur contribution depuis de trop nombreuses années au démantèlement des frontières avec les conséquences migratoires qui en découlent.

Dans le même temps, alors que les groupes politiques ID et ECR ainsi que le parti de Viktor Orbán ont exigé un débat public sur le Pacte asile et migration, dont il découlera l’arrivée de 60 à 70 millions de migrants en quelques années, le PPE s’y est majoritairement opposé.

Fait politique majeur, mais totalement ignoré.