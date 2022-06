Les Russes et la barbarie

À la lecture des contributions de vos lecteurs, je suis frappé par la division d’opinion, la fracture même, engendrée par la situation en Ukraine.

Ainsi, dans le dernier numéro, je soutiens les éditoriaux de M. Millière et du général Dubois, mais je réprouve totalement le point de vue de M. Potrat, que je rejoins pourtant souvent sur d’autres thèmes.

Non seulement en effet, la Russie est l’agresseur, non seulement c’est une dictature odieuse qui réprime, emprisonne et empoisonne ses opposants, non seulement M. Poutine est un voyou, ancien du KGB (prière se respecter la virgule, car on pourrait croire à l’ancienneté de son banditisme), non seulement il se conduit plus mal que les nazis, en rasant les villes, violant les femmes, torturant les enfants et déportant les populations, mais encore il faut rappeler que les Russes se sont TOUJOURS comportés ainsi.

Ivan le Terrible a tué son fils, comme Pierre dit le grand, Catherine II a assassiné son mari et Alexandre Ier son père.

Et je ne parle pas de Lénine ni de Staline, et encore moins de Poutine, leur ignoble successeur.

Dans quel autre pays (peut-être l’empire ottoman ?) trouve-t-on de tels comportements ?

Mais je voudrais aussi rappeler aux lecteurs des « 4 vérités » que la Russie est notre ennemie héréditaire. Depuis la guerre de succession de Pologne en 1734 (sacrifice du comte de Plélo), où, déjà, ils ont renié leur parole en gardant en otages nos bataillons et notre ambassadeur M. de Monti, nous les avons rencontrés sur notre chemin pendant la guerre de succession d’Autriche, toutes les guerres de la Révolution et de l’Empire, la guerre de Crimée.

Ils nous ont lâchés en 1917 et trahis en 1939.

De plus, ils ont toujours combattu nos alliés.

Dans toutes ces guerres, leur barbarie est relatée avec effroi par les historiens (en 1788, ils envoyaient en l’air les bébés turcs et les rattrapaient sur leurs baïonnettes).

On peut comprendre le souvenir horrifié qu’ils ont laissé en Pologne, en Turquie, en Roumanie, Bulgarie, Suède, pays baltes, Autriche et Allemagne (viols systématiques des Berlinoises en 1945).

Bref, il n’y a rien à espérer de pareils sauvages, qui sont le cancer de l’humanité.

Jean-Fred Warlin