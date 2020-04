L’exploitation du virus par la gauche

Version classique

Parti de Chine par inadvertance criminelle (on n’ose pas penser : à dessein), dissimulé du 17 novembre 2019 au 10 janvier 2020 avec la complicité active de l’Éthiopien Tedros, DG de l’OMS, le virus semble avoir frappé particulièrement l’Occident. Les théories du complot de toutes sortes se sont donc déchaînées – certaines comportant parfois un fond de vérité.

De cette crise sanitaire, pourrait sortir le meilleur, bien qu’il faille s’attendre au pire des leaders de l’UE.

Si Taïwan, Singapour et la Corée du Sud ont réussi à éviter le confinement, c’est parce que ces pays sont habitués aux virus de leur odieux voisin et à l’air constamment pollué par lui, si bien que chacun y a son masque toute l’année et est fréquemment testé – deux conditions essentielles pour ne pas avoir de paralysie économique.

Grâce aux réformes de Schroeder, l’Allemagne est mieux équipée, elle connaît un confinement moins sévère, mais est aussi pauvre en tests que nous. Le manque de masques est tel que Merkel en commande des millions à la Chine !

En Allemagne comme aux États-Unis, les opérations non urgentes sont retardées, mais on n’a pas connu le triage et autres ignominies pratiquées ailleurs.

La Suède, petite et relativement isolée, est pratiquement la seule à faire ce que beaucoup avaient envisagé d’abord : « chevaucher le monstre jusqu’à l’épuiser » et parvenir ainsi à la fameuse « immunité de groupe ». Boris Johnson, juste élu, y était favorable mais dut céder devant les récriminations et se ranger au confinement avant d’être taclé lui-même par le virus. Espérons qu’il en révise ses positions par rapport à Huaweï et aussi envers la pseudo « urgence climatique » qui apparaît clairement comme une arnaque marxiste !

Aucune chance d’une telle épiphanie chez Macron et les technocrates de l’UE – d’autant qu’Obama ressurgit, tandis que le Pape François monte au créneau pour rappeler que le vrai danger est climatique.

Selon qui est en charge, la crise est exploitée soit vers toujours plus de folie collectiviste, soit vers un retour au bon sens et à l’intégrité économique.

