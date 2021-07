L’oligarchie mondiale et le Great Reset

Depuis de nombreuses années, il se joue une guerre silencieuse dont l’objectif inavoué est de permettre à une élite de prendre le contrôle total du peuple :

– Contrôler ses revenus,

– Contrôler sa consommation,

– Contrôle ce qu’il possède,

– Contrôler ce qu’il dit et écrit,

– Contrôler ce qu’il pense,

– Contrôler ce qu’il apprend,

– Contrôler son information,

– Contrôler l’éducation de ses enfants,

– Contrôler sa santé,

– Et même contrôler ses peurs,

– Etc.

Vous pouvez retourner le problème dans tous les sens : qu’on l’appelle gauchisme, communisme, marxisme, socialisme, fascisme, progressisme, mondialisme, vous retomberez toujours cette volonté irrépressible de contrôler la vie des citoyens.

Votre liberté est perçue comme une menace.

La raison est simple, nous sommes des milliards, ils sont quelques milliers.

C’est-à-dire rien.

Et c’est un problème. Le moindre soulèvement, la moindre révolte, la moindre colère est susceptible d’anéantir la domination des oligarques.

Vous contrôler est pour eux une question de survie.

Voilà pourquoi ils méprisent votre liberté et veulent vous la retirer sous le prétexte fallacieux de ne vouloir que votre bien (fût-ce contre votre gré !).

Ce sont les ennemis de la démocratie.

N’oublions pas les paroles de Klaus Schwab, fondateur de Davos, admirateur du régime chinois et vieil illuminé à qui les puissants de ce monde prêtent leur oreille : « Vous ne posséderez plus rien et vous serez heureux. »

La France ne fait qu’appliquer le programme du Great Reset et l’urgence sanitaire n’est qu’un moyen pour y parvenir.

Restons cependant optimistes. L’aspiration naturelle des peuples à la liberté sera plus forte.