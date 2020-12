L’Union européenne et le terrorisme

La Commission européenne vient de présenter son nouveau programme de lutte antiterroriste dans l’Union européenne.

Nous aurions pu croire à une véritable prise en compte après les terribles derniers attentats commis en France et en Autriche. Il n’en est rien.

Ne citant la menace djihadiste que deux fois en 24 pages et évacuant totalement le sujet de l’immigration massive en Europe, pourtant terreau du communautarisme et de l’islamisme, l’Union européenne démontre, une fois encore, son aveuglement idéologique.

– En affirmant que «la grande majorité des attentats récents ont été perpétrés par des individus agissant seuls»;

– En voulant réduire la liberté d’expression et «accroître la diffusion de contre-discours et de discours alternatifs»;

– En énonçant que «la détention avant un procès peut accroître le risque de radicalisation»;

– En croyant systématiquement aux vertus de la déradicalisation;

– En renforçant Schengen qui a démontré pourtant sa totale inefficacité;

– En croyant qu’«une société inclusive et accueillante, pleinement respectueuse des droits de tous, est une société où les terroristes auront plus de difficultés à se radicaliser et à recruter»,

Les technocrates de Bruxelles font étalage de leur totale déconnexion.

À ce tableau décalé, n’oublions pas le Pacte sur la Migration et l’Asile de l’Union européenne qui accentuera, notamment, la menace terroriste en Europe puisqu’une évaluation donne 50 à 60 millions de candidats potentiels à l’immigration à destination de l’Europe!

Même en matière de lutte contre le terrorisme, la folie européiste frappe encore!