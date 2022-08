M. Poutine m’a rendu russophobe !

Dans les « 4 Vérités » s’expriment des opinions qui rassemblent les lecteurs sur certains sujets, mais peuvent aussi les opposer sur d’autres.

À ce titre, je souhaite exprimer mon sentiment sur deux articles parus dans votre n° 1355, en soutien de M. Poutine.

M. Alain Potrat reproche à Guy Millière de ne pas être objectif et neutre dans son expression. Comment peut-on être neutre dans l’« affaire » ukrainienne ? Encourt-on le reproche de non-objectivité si on n’est pas d’accord avec M. Potrat ?

Moi, je reproche à M. Potrat d’abord son style caricatural, méprisant, limite offensant pour toutes les personnes citées. Enfin, presque toutes : le président ukrainien est un « clown, un bouffon », M. Biden est « sénile », les deux sont « comiques ». Est-ce objectif ?

M. Poutine lui s’en sort bien ; il n’est cité que pour vanter sa modération car, au lieu de se contenter de détruire l’Ukraine avec des moyens classiques, il aurait pu l’atomiser. C’est bien la preuve de son bon cœur, non ?

Si M. Millière constate que l’armée russe piétine, M. Potrat y voit une « satisfaction jouissive ». Ça non plus, ce n’est pas objectif !

Dans un genre différent, M. Jean-Francis Étienne fait reposer son indulgence vis-à-vis de la Russie sur le fait, d’une part qu’il est d’une vieille famille russe cultivée, et d’autre part qu’il a des amis russes et ukrainiens, ce qui l’empêche, semble-t-il, de choisir entre l’agressé et l’agresseur.

Il note aussi que la Russie est notre amie, contrairement à l’Angleterre, « les cosaques n’ayant plus campé sur les Champs-Élysées depuis 1815 ».

Je lui ferai remarquer que les Anglais n’ont jamais campé sur les Champs-Élysées, mais qu’ils y ont défilé deux fois ; en 1918 et en 1945, et qu’ils ont été alors bien accueillis.

Ma perplexité est grande quand il reproche à M. Zelinsky d’être issu de la mouvance bolchevique qui a « sali la réputation d’un grand pays avec qui (sic) nous avons tant d’affinités historiques et culturelles ».

Sur les affinités historiques, cela mériterait des éclaircissements, car c’est très loin d’être évident. Pour le reste de la phrase, il est surprenant de ramener 70 ans de communisme tyrannique à un entracte ayant seulement « sali la réputation d’un grand pays ». Mais il en fait porter la charge sur M. Zelinsky, même s’il n’a que 44 ans, alors que, curieusement, M. Poutine en est exonéré, même s’il en a été un acteur conscient dans le service le plus implacable du système totalitaire communiste.

Tout ça n’apporte évidemment rien au débat. Je constate avec regret qu’aux yeux de beaucoup de nos compatriotes, le fait aveuglant qu’il y a un envahisseur et un envahi est insuffisant pour désigner l’adversaire.

Je suis russophobe depuis le 24 février 2022. Je ne l’ai pas toujours été. Au contraire, j’ai longtemps pensé, et écrit, que M. Poutine était un dirigeant, autoritaire certes mais éclairé, avec lequel on pouvait s’entendre, sans renversement d’alliance, et dont l’engagement au service de son peuple aurait pu servir d’exemple à nos présidents.

Maintenant je pense m’être abusé. L’apparatchik communiste du KGB, nostalgique de l’empire, a jeté le masque. L’invasion de son voisin est totalement injustifiée. Il faut aider l’Ukraine.