Massacre d’Annecy et chrétiens d’Orient

Il n’y a pas de mot pour qualifier l’acte barbare qui a frappé de très jeunes enfants à Annecy. C’est la sidération complète.

Ce matin, d’aucuns traitent d’extrémistes de droite les ONG chrétiennes qui, depuis de nombreuses années, essaient d’aider les populations victimes de la guerre du pétrole et du gaz, en Syrie, en Libye, au Kosovo. C’est désespérant !

Dans les années 2000, alors que j’étais au chevet de mon père très âgé, j’avais envoyé un courrier à Jean-Claude Antakli, pour lui dire mon émerveillement après avoir lu son livre « Itinéraire d’un chrétien d’Orient. Il était une fois le Liban ». La bonne entente entre communautés chrétiennes et musulmanes était pour moi un bel exemple pour notre pays, où le port du voile à l’université posait déjà problème¹. La guerre du pétrole de 1990 reprit de plus belle en 2003 en Irak, en Libye en 2011 et en Syrie en 2018. Les chrétiens d’Orient n’arrêtent pas d’enterrer leurs morts. Aujourd’hui, les médias se perdent en conjectures, le responsable de l’attaque à Annecy dit être chrétien de Syrie et tout porterait à le croire.

Hier, la radio RCF s’alarmait d’un génocide en Éthiopie : les chrétiens y sont massivement massacrés. Il est inutile de se voiler la face en voyant dans l’attentat d’Annecy la marque de Daech : nous avons notre part de responsabilité dans ce désastre. Qu’avons-nous fait ? Le 29 janvier 1991, Jean-Pierre Chevènement avait sauvé l’honneur en démissionnant du gouvernement socialiste : « Pour moi, la Guerre du Golfe a signé la fin de la politique arabe de la France. »

Jusqu’alors, la France avait eu une politique indépendante de celle des États-Unis. Après une certaine neutralité, la France qui a, depuis, regagné le commandement intégré de l’OTAN, fut bien obligée de suivre la politique d’outre-Atlantique. On voit aujourd’hui, dans les faits, les conséquences de notre reniement des anciennes alliances et accords d’après la guerre de 14-18.

Souvenons-nous du scandale de la déclaration de Laurent Fabius, ministre du gouvernement Hollande et soutien du Front Al-Nosra², affilié à Al-Qaida de manière officielle, de 2013 à juillet 2016. Plus tard, en 2018, le Front Al-Nosra se renomma Front Fatah Al-Cham. Voir la France, soi-disant protectrice des chrétiens, se renier en passant ainsi la main à Al-Qaida a été de toute évidence un traumatisme pour tous ceux qui furent martyrisés par l’islam fanatique. Par contre, il est tout aussi évident que les victimes chrétiennes d’actes odieux en Syrie envers leur communauté, ne peuvent justifier un acte tout aussi odieux en France, aujourd’hui à Annecy.

¹ Le 19 avril 2003, à l’occasion du congrès de l’Union des organisations islamiques de France (Musulmans de France, ex-UOIF) au Bourget, le ministre de l’Intérieur Nicolas Sarkozy, au sujet de l’universalité de la loi, déclare en vouloir une sur l’obligation d’avoir la tête nue lors de la prise de photos d’identité.

² « Ils [le Front Al-Nosra] font un bon boulot sur le terrain [en Syrie]. »