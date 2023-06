Un rapport parlementaire vient de remettre le dossier Mayotte au premier plan de l’actualité. La destruction des bidonvilles étant avancée, on entre maintenant dans le dur : le retour des Comoriens sans titre chez eux, à Anjouan.

C’est en tout cas l’objectif que s’étaient fixé les autorités françaises. Vu l’ampleur de ce rapatriement (on parle de 30 000 clandestins), il s’agit bien d’une remigration. Mot tabou dans le discours officiel en matière d’immigration, qu’il s’agisse du projet de loi Darmanin ou de la proposition LR.

Donc nous voyons que, sous le poids de la nécessité, le discours sur l’immigration doit être revisité. Et Mayotte peut en quelque sorte servir de laboratoire.

La difficulté, c’est bien sûr le refus de l’État comorien de reprendre ses ressortissants. Si ce n’est, au compte-goutte, ceux qui acceptent de revenir !

Que va faire le gouvernement français ? Si un accord n’est pas trouvé avec Moroni, va-t-il passer en force, c’est-à-dire débarquer les clandestins dans les ports comoriens, faisant fi de la fermeture décrétée par le gouvernement comorien ou va-t-il suivre la recommandation démissionnaire du rapport susmentionné, à savoir la répartition des Comoriens légaux sur le territoire français, afin de dégonfler le stock des Comoriens présents sur l’île ?

Opter pour cette voie reviendrait à renoncer à l’objectif initial et serait désastreux pour l’image de notre pays en tant que puissance de l’océan Indien et du Pacifique. Il n’est plus l’heure de faire du « en même temps » : un signal fort doit, selon nous, être envoyé.