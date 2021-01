Meurtre au Capitole: à qui profite le crime?

Il était évidemment illusoire d’espérer un miracle le 6 janvier 2021 à Washington DC.

Le miracle, nous l’avions déjà eu en Trump, président issu de la société civile, qui a travaillé avec un courage hors du commun pour réaliser plus, en 4 ans et seul contre tous, que ses prédécesseurs, pour le bien de l’Amérique et la paix du monde.

Croire que la gauche néo-marxiste mondialiste allait lâcher prise si près du but? Que les Républicains allaient secouer leur couardise légendaire?

Pence aurait pu écouter la moitié des avocats constitutionnels du pays qui affirment qu’il avait parfaitement le pouvoir de ne pas certifier les votes électoraux des États, au moins 7, où les preuves de fraude sont accablantes, ce qui aurait rétabli l’état de droit mis à mal.

Mais Pence a préféré se ranger prudemment du côté des pourris. Certes, on voit l’enfer qui est réservé aux braves: destruction de votre personne, de votre famille, de vos biens, physiquement et violemment.

L’intimidation explique la corruption ou l’abdication de tant de juges, gouverneurs ou élus. Mais les intéressés doivent-ils pour autant se draper dans l’hypocrisie et admettre que 2 et 2 font 5 parce que c’est la volonté de la gauche totalitaire?

La machine démocrate et ses relais mondialistes n’ayant rien vu venir en 2016, il était hors de question qu’une telle erreur se reproduise en 2020. Avec Obama et Hillary Clinton à la tête de l’État profond et l’argent des milliardaires rouges, dont Soros et les PDG de la Silicon Valley (tous liés au PCC par des imbrications financières et informatiques), la gauche vicieuse aura tout essayé depuis l’élection de Trump pour le faire tomber par des scandales fabriqués et invraisemblables qui cachaient commodément les leurs, très réels et jamais punis.

La gauche mondialiste préparait ce vol électoral depuis 4 ans, mais il faut se rappeler son travail de sape en amont pour comprendre: la dérive révolutionnaire depuis les années 60, la rentrée en grâce du communisme dès 1992, la complaisance envers la Chine communiste et prédatrice sous Bush, par idéologie mondialiste naïve, puis sous Clinton, permettant, en échange d’argent électoral, son infiltration patiente aux USA.

Enfin l’infiltration islamiste voulue par Obama, poursuivie illégalement ensuite par son ex-ministre Kerry, pratiquant sa diplomatie personnelle!

Et puis, une kyrielle de signes annonciateurs : la trahison graduelle de Fox News, après celle des faux conservateurs de la très catholique National Review. Comme l’opposition factice des Républicains de Nom Seulement, heureux d’avoir un strapontin à défaut d’influence. Puis les divisions créées, savamment attisées, avec toujours plus de démesure, dans les revendications identitaires et sexuelles, jusqu’aux émeutes sanglantes de l’été 2020. Sans parler de la politisation outrancière du virus chinois ou encore des allusions saugrenues à «la grâce présidentielle que Trump pourrait s’accorder à lui-même»! Se gracier de quoi, d’avoir redressé le pays ?

Le 6 janvier 2021 restera jour d’infamie, parce que c’est le jour où Pence et les élus ont voté la guillotine pour les Pères Fondateurs. Une capitulation sans conditions.

Pourquoi? Les Maîtres du Monde n’ont voulu courir aucun risque. Le discours de Trump, devant la Maison Blanche, n’incitait en RIEN à l’émeute. Il ne pouvait imaginer qu’une infime poignée de ses partisans allait tomber dans le piège tendu et pénétrer dans le temple sacré de la démocratie, sans remarquer parmi eux des troupiers d’Antifas et de BLM, que la société de reconnaissance faciale XRVision a vite identifiés.

C’était un délit, indubitablement, mais il n’y a eu aucune violence, aucun vol, aucune menace, tous étant sans armes – seulement chahut. Pourtant, un agent de la police en tenue civile a été tué par balle, à bout portant – une manifestante.

Cet «incident» n’a suscité aucune indignation nationale. On en conclut qu’une vie blanche ne compte guère et que, faute d’abattre Trump, il est légitime de supprimer ses partisans.

La République américaine, conçue pour un peuple «à la moralité élevée» (selon John Adams), fragilisée par les assauts d’une gauche décadente depuis des décennies, s’est effondrée dans l’ignominie. Ce 6 janvier, une racaille comme Soros a fini par s’offrir l’Amérique!

