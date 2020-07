Mort de l’Europe chrétienne ?

On sait désormais qui a allumé l’incendie qui a frappé voici peu la cathédrale de Nantes : un Rwandais qui devait être expulsé prochainement, et qui se dit « rongé par le remords », bien sûr.

Dans quelques jours, le dossier sera classé.

Les causes de l’incendie qui a frappé Notre Dame de Paris, elles, restent « inconnues », et ceux qui ont trouvé étrange que du bois de chêne vieux de huit cents ans brûle si aisément ont vite été écartés des micros.

D’autres incendies ont frappé des églises et des lieux religieux chrétiens en France au cours de ces derniers mois et ont été très peu commentés dans les journaux.

La plupart n’ont pas été évoqués dans la presse nationale.

Il en va de même pour les profanations et les destructions d’autels couverts d’inscriptions obscènes, et ce qui se passe en France se retrouve ailleurs en Europe où les actes anti-chrétiens se multiplient.

Il s’agit d’une tendance lourde. enclenchée depuis plus d’une décennie.

L’Observatoire sur l’intolérance et la discrimination contre les chrétiens en Europe vient de publier un rapport accablant sur le sujet, signalant qu’entre 2008 et 2019, les actes anti-chrétiens en Europe occidentale ont augmenté de 285 %.

Le rapport ne traite pas seulement des attaques contre églises, cathédrales et autres lieux religieux. Il traite aussi des attaques contre les cimetières et des agressions contre les personnes, et des prêtres ont été assassinés sur le sol européen sans que personne n’en parle.

Il évoque des discriminations parfois graves subies par des chrétiens dans des pays comme la France ou la Belgique, où on ne pourrait pas imaginer que ce genre de pratiques existent.

Il souligne qu’une aggravation rapide des choses s’opère.

Dois-je le souligner ? Tout cela me paraît découler d’un effacement lent de ce qui a fait des sociétés d’Europe occidentale des sociétés chrétiennes, et tout cela me paraît être étroitement

lié à l’effacement des valeurs éthiques chrétiennes qui imprégnaient l’Europe.

Nul ou presque n’ose encore parler de bien et de mal en Europe. Le mot « morale » est accompagné de connotations négatives qui surgissent très vite si on parle de morale, le mot « éthique » également.

Découle une dévaluation de l’idée de responsabilité personnelle, une impossibilité croissante d’appeler « criminel » un criminel, et le recours à des notions qui visent à aseptiser l’horreur.

L’emploi voici peu par Emmanuel Macron du mot « incivilités » pour qualifier plusieurs meurtres particulièrement barbares en est un exemple flagrant, et de fait, le mot « incivilité » est entré depuis des années dans le vocabulaire courant.

Les auteurs des « incivilités » dont parle Macron – qu’il s’agisse de ce qui est arrivé à une jeune femme a Lyon, à un chauffeur d’autobus à Bayonne, ou à une jeune gendarme dans le Lot-et-Garonne – sont, nul ne l’ignore, des membres de ce que ceux qui parlent d’« incivilités » appellent la « diversité ».

La France est submergée par la « diversité ». Elle ne cherche même plus à intégrer. Elle ne transmet plus ni morale, ni éthique. Elle n’ose plus parler de crimes et ne punit plus guère les criminels (celui qui a tué la jeune gendarme est un multirécidiviste, et il y a en a des milliers comme lui dehors, y compris des gens coupables d’actes terroristes).

Les autres pays d’Europe occidentale sont dans le même cas que la France.

Cela ressemble à la mort d’une civilisation.

Y aura-t-il un sursaut ?

J’aimerais le penser. Les « marches blanches » ne sont pas des réponses. Au stade où en est l’Europe occidentale, il faudrait beaucoup plus. Rien ne viendra des gouvernements en place aujourd’hui dans toute l’Europe occidentale.

Et le gouvernement français, qui, par la voix de Dupond-Moretti dit qu’il veut rapatrier des djihadistes de nationalité française pour leur éviter la peine de mort là où ils sont présentement est aussi lamentable que les gouvernements allemand, belge, italien ou espagnol confrontés au même sujet.

J’ai publié, voici bientôt deux ans, un livre appelé « Comment meurt une civilisation ».

Le livre reste d’actualité. On m’a reproché, quand il est paru, de poser un constat et de ne pas offrir de solution.

Les solutions peuvent s’imaginer quand un grand nombre de gens partagent le constat. Nous en sommes, hélas, très loin aujourd’hui.