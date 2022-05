Non, Poutine n’a pas tous les torts !

Mme M. E. n’est pas obligée de prendre le ton pontifiant d’une institutrice parlant à ses élèves pour nous asséner les « fake news » politiquement correctes des grands médias dominants. Ce n’est pas ce ton condescendant qui lui donnera raison. Je me permettrai cinq remarques à sa prose :

1. Les premiers responsables de cette guerre en Ukraine sont les représentants de l’OTAN, qui n’ont pas respecté un accord conclu avec la Russie en 1991 à la fin de la guerre froide, au cours duquel l’OTAN acceptait de ne pas s’étendre à l’est. Or l’OTAN a accepté d’entamer des pourparlers avec l’Ukraine pour son intégration dans l’OTAN, ce qui n’a pas manqué d’exciter M. Poutine contre l’Occident. Il est vrai que cet accord n’a jamais été écrit car, à l’époque, on parlait surtout de l’Allemagne en voie de réunification et non de l’ancienne URSS. Néanmoins, l’honneur de l’homme est de respecter la parole donnée.

2. La guerre en Ukraine a débuté en 2014 et, depuis huit ans, elle oppose des Ukrainiens à des Ukrainiens. L’armée ukrainienne a tué des civils en Ukraine et au Donbass. Vladimir Poutine n’a donc pas tous les torts, puisqu’il a voulu intervenir pour venir en aide aux « russophones » d’Ukraine et les protéger en particulier contre certains groupuscules comme la milice Azov, qui revendique fièrement son appartenance à la mouvance néo-nazie.

3. Pour moi, Vladimir Poutine n’a jamais voulu recréer l’URSS, mais la Russie des tsars, ce qui n’a rien à voir. D’ailleurs, Mme M. E. a l’air d’encenser l’URSS, qui n’est qu’un avatar monstrueux de l’histoire du monde – d’ailleurs condamné par le ciel au cours des apparitions de Fatima en 1917.

4. Quant au régime politique russe, la France n’a rien à lui envier, elle est en train de glisser vers un régime totalitaire de type stalinien, en particulier depuis l’avènement du président normal, notre culbuto national, et surtout de ce ridicule gamin impubère que les Français ont été assez masochistes pour réélire contre tout bon sens. Il y a, depuis plusieurs années maintenant, une persécution des patriotes qui voudraient sauvegarder l’identité catholique de la France. Comme l’État français est totalement impuissant vis-à-vis du terrorisme islamique, il cherche à faire diversion en reportant l’attention du public sur des exactions imaginaires commises par les patriotes de toutes origines, seuls opposants au régime macronien. Nos imbéciles de politicards appellent cela l’ultra-droite, ce qui ne veut strictement rien dire.

5. La France n’a strictement rien à voir avec cette guerre et se conduit comme le vassal des USA, qui a toujours considéré depuis la dernière guerre mondiale la Russie comme son ennemi numéro un. Le résultat est que M. Macron est en train de tout faire, plus ou moins consciemment, pour déclencher une nouvelle guerre mondiale. M. Poutine se rit de notre nain de jardin national. Le malheur est que les Français ne comprendront leur douleur, comme d’habitude, que quand l’armée russe pénétrera sur les Champs-Élysées. La grosse erreur qui est en train de se produire est l’intégration de la Finlande et de la Suède dans l’OTAN, qui ne manquera pas de mettre le feu aux poudres. Il faudrait cesser de se soumettre aux USA et de faire le jeu de dirigeants américains corrompus jusqu’à la moelle. La France n’a ni la taille critique, ni la puissance militaire et économique, ni l’influence suffisante dans le monde pour jouer les gendarmes du globe terrestre, même au côté de l’Amérique dont la puissance et l’influence sont clairement en perte de vitesse dans le monde.

Bref, ce genre de discours ne me fera certainement pas changer d’avis. Je néglige totalement les informations officielles filtrées et aseptisées par le pouvoir politique en place, je m’en tiens aux quelques médias de ré-information qui, eux, donnent des nouvelles fiables et ont bien du mal à survivre, avec des attaques incessantes de la bien-pensance et de la censure.

Mme M. E. semble s’inscrire dans son article dans le domaine affectif et humanitaire. Moi, je regarde les faits et l’intérêt de la France, qui n’est certainement pas d’importer la guerre sur notre sol. Qu’on vienne en aide aux réfugiés, oui, mais qu’on arrête d’armer l’Ukraine et de jouer aux apprentis-sorciers, qu’on arrête aussi ces sanctions économiques imbéciles, qui risquent de nous pénaliser beaucoup plus que la Russie.