Nous sommes entrés dans la Quatrième Guerre mondiale

Dans les discours qu’il a prononcés à l’attention des dirigeants politiques et des populations de plusieurs pays occidentaux, le Président ukrainien Volodymyr Zelinsky ne s’est pas contenté de demander de l’aide pour son pays détruit et sa population martyrisée.

Il a aussi tenu des paroles profondes qu’il serait gravement erroné de prendre à la légère et de considérer (ce qui a été fait bien trop souvent) comme de simples manières d‘inciter les pays occidentaux à s’impliquer davantage.

Il a parlé de troisième guerre mondiale.

Je préfère parler de quatrième guerre mondiale, car je considère la « guerre froide » comme ayant été une guerre mondiale mais, hors de ce point, je pense qu’il a fondamentalement raison.

Pendant les années qui se sont écoulées depuis 1991 et l’écroulement de l’empire soviétique, l’illusion d’une « paix perpétuelle » et de la « fin de l’histoire » s’est ancrée dans les esprits.

Les attentats du onze septembre 2001 sont venus rappeler que le mal et la volonté de destruction existaient toujours et que le monde occidental pouvait être attaqué.

George Walker Bush a lancé ce qu’il a appelé une « guerre contre le terrorisme », éliminé al Qaïda et enclenché une politique de démocratisation forcée du monde musulman qui s’est arrêtée à Bagdad, et s’est révélée utopique (l’islam n’est pas compatible avec la démocratie, non).

Obama s’est placé du côté du terrorisme islamique et a suscité le chaos qui a reçu le nom de « printemps arabe ».

Donald Trump s’est efforcé de remettre de l’ordre, y est largement parvenu, et maintenant Biden vient à nouveau semer le chaos.

Et on voit, ou on devrait voir (il reste des aveugles volontaires), que, pendant trente ans, des forces hostiles au monde occidental ont monté en puissance et attendu le moment propice pour passer à l’attaque.

La Russie de Vladimir Poutine est l’une de ces forces hostiles.

En attaquant l’Ukraine, le président russe ne s’en est pas seulement pris à l’Ukraine.

Il a – et les mots qu’il a employés ont été insuffisamment écoutés et très insuffisamment compris – posé ses exigences, stipulé qu’il voulait, non seulement soumettre l’Ukraine, mais imposer une « souveraineté limitée » à l’essentiel de l’Europe centrale, imposer aussi un désarmement partiel de l’Alliance atlantique, et, en filigrane, imposer ses règles à l’Europe occidentale.

C’est ce qui a expliqué la réaction des dirigeants européens qui, eux, ont parfaitement compris, et ont été confrontés à leurs propres limites (budgets militaires très insuffisants depuis des années, dépendance énergétique vis-à-vis de la Russie), et ont, dès lors, été condamnés à prendre des demi-mesures.

Une autre de ces forces hostiles est la Chine, alliée de la Russie (ceux qui disent qu’il ne fait pas pousser la Russie dans les bras de la Chine ne voient, à l’évidence, pas que la Russie est déjà dans les bras de la Chine).

La Chine va sans doute bientôt lancer une offensive sur Taïwan, et prendre ainsi le contrôle des routes du commerce maritime entre l’Asie orientale et l’Europe.

La troisième de ces forces hostiles est le régime des mollahs en Iran, allié de la Russie et de la Chine, qui entend se doter d’une hégémonie régionale sur le Proche-Orient et accepte, comme la Russie, la perspective d’une hégémonie mondiale de la Chine.

L’attaque est lancée.

Et le fait que l’administration Biden soit la pire administration de l’histoire des États-Unis fait que l’Europe occidentale ne peut rien attendre des États-Unis, l’Ukraine non plus, car l’administration Biden est tacitement au service de l’alliance Russie-Chine-Iran (ce qu’aucun géopolitologue européen ne semble discerner).

La situation est extrêmement grave : c’est la survie du monde occidental et de ce qu’on appelait le « monde libre » qui est en jeu.

L’alliance Russie-Chine-Iran a beaucoup d’atouts dans son jeu.

La Russie et l’Iran ont un poids très lourd dans la production de matières premières énergétiques et, sans énergie, les économies s’arrêtent.

La Chine est « l’usine du monde » et, sans sa production, les sociétés occidentales seraient en très grande difficulté.

Si nous perdons la guerre mondiale en cours, notre futur pourrait avoir la couleur lugubre d’une servitude liberticide et misérable.