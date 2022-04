Occupants et libérateurs : comprendre les pays de l’Est

Mon activité professionnelle m’a conduit à vivre dans divers pays du monde. En outre, des voyages fréquents m’ont familiarisé avec les pays limitrophes de la France. Mais l’Europe de l’Est restait « terre inconnue ». Tant qu’y sévissait le communisme, je me suis interdit d’y pénétrer, car j’aurais eu le sentiment de cautionner les régimes en place.

En revanche, dès la chute du rideau de fer, j’ai éprouvé le besoin de découvrir ces contrées, à la fois si proches et si différentes. Et, avec mon épouse, plusieurs années de suite, nous avons consacré nos vacances à faire le tour des pays de l’Est.

C’est ainsi que, début septembre 1993, nous sommes arrivés à Riga, capitale de la Lettonie. Comme la plupart des grandes villes de l’Est, Riga possède un centre historique riche d’un ensemble architectural de grande valeur. Mais ce n’est pas ce qui nous a le plus frappés.

À l’entrée d’une longue et large avenue se dresse une haute colonne de marbre ornée de bas-reliefs. Cette colonne est pour les Lettons l’objet d’un culte particulier. C’est la Colonne de la Liberté. Elle a été érigée en 1920, date de la première accession de la Lettonie à l’indépendance. Les habitants de Riga fleurissent chaque jour le socle de cette colonne. Deux soldats montent la garde au pied de la colonne.

Notre surprise est venue de ces soldats – ou plutôt de leur uniforme. En les observant de plus près, nous avons découvert qu’ils portaient l’uniforme de l’armée allemande de la 2e guerre mondiale. Je les ai d’ailleurs photographiés, afin d’en garder témoignage.

Pour mon épouse et moi-même, qui avons connu dans notre enfance l’humiliation de la défaite et de l’occupation, c’était un choc. L’uniforme allemand restait celui de l’envahisseur qu’il fallait « bouter hors de France ».

En revanche, les Anglais, les Américains et les Russes étaient considérés comme nos libérateurs. À l’aide de petites épingles colorées, on suivait sur une carte d’Europe les évolutions des fronts.

Les choses ont été très différentes pour la Lettonie. Après l’invasion et le partage de la Pologne par les Allemands et les Russes, l’accord germano-soviétique laissait aux Russes le champ libre dans les États baltes qui furent immédiatement occupés et intégrés dans la grande Union soviétique. Il ne fallut pas longtemps aux Baltes pour découvrir les méfaits du communisme. Si bien qu’après leur victoire-éclair de l’été 1941, quand les Allemands arrivèrent dans les États baltes, ils furent accueillis, surtout en Lettonie, comme des libérateurs. Un petit pays comme la Lettonie a constitué deux divisions Waffen SS qui combattirent valeureusement aux côtés de l’armée allemande.

Une telle attitude ne pouvait que déclencher des représailles féroces lorsque les Russes reprirent possession du pays en 1944. Ces représailles se traduisirent par un nombre impressionnant d’exécutions sommaires et de déportations. Une femme, Sandra Kalniete, est devenue après la chute du rideau de fer, ambassadrice et ministre des Affaires étrangères de Lettonie. Elle est née en Sibérie où ses parents étaient déportés, et elle a relaté cet épisode dans son récit auto­biographique « En escarpins dans les neiges de Sibérie ».

Sous l’ère Gorbatchev, alors que le bloc de l’Est commençait à se décomposer, les Lettons reprenaient en chœur, pour narguer les Russes, les chants de marche des divisions SS lettones de la 2e guerre mondiale.

Ainsi, alors qu’ils étaient des occupants en France, les soldats Allemands de la 2e guerre mondiale étaient acclamés comme des libérateurs en Lettonie, au point que, 50 ans plus tard, ils symbolisaient toujours l’indépendance retrouvée.

Je ne suis pas retourné en Lettonie depuis 1993. Ce pays fait maintenant partie intégrante de l’Europe et vient d’entrer dans l’Euro. J’espère que la Colonne de la Liberté est toujours fleurie avec la même ferveur. Mais j’imagine que les soldats, s’ils montent la garde, portent maintenant l’uniforme anonyme des armées de l’OTAN

PS : L’Estonie et la Lituanie ont aussi fourni des contingents à l’armée allemande. Les volontaires les plus nombreux – tous mus par l’anti-communisme – vinrent d’URSS (Armée Vlassov). Je me rappelle en avoir vu parmi les troupes d’occupation en 1943-44. Ils portaient l’uniforme allemand mais parlaient russe, et certains avaient le type mongol. Un film (« Vent d’est », avec Jean François Balmer) évoque le drame de ces troupes qui, en 1945, se sont retrouvées dans le mauvais camp.