Pandémie, confinement et grande réinitialisation

Le retour au grand enfermement des Français est une décision arbitraire et criminelle.

Un vaste conditionnement des esprits est en place dans le pays, reposant sur la peur et la désinformation.

On parle d’une recrudescence de cas de Covid-19: il s’agit seulement de tests positifs qui incluent nombre de ce qu’on appelle des «faux positifs».

Il y a des hospitalisations, mais il n’y a pas une recrudescence telle qu’elle implique une panique absolue.

Il est, de surcroît, connu que l’enfermement ne permet pas de diminuer la contagion d’une maladie quelle qu’elle soit, et même l’Organisation Mondiale de la Santé le dit désormais.

Il est connu aussi que la maladie née du coronavirus chinois est presque uniquement dangereuse pour les personnes âgées de plus de 70 ans souffrant de comorbidités.

Il est connu que 99,9% de la population ne risque rien, et que la quasi-totalité des «vrais positifs» sont ce qu’on appelle des « porteurs sains » ne présentant aucun ou quasiment aucun symptôme.

Il est flagrant que la maladie est désormais bien moins virulente.

Infliger un enfermement inutile a des personnes qui n’ont pas plus de 70 ans, qui ne souffrent pas de comorbidités, qui ne risquent quasiment rien, dans un contexte où la maladie est bien moins virulente relève d’une volonté de soumettre arbitrairement sur un mode digne d’une dictature.

La promotion d’un médicament très cher, inefficace, qui a des effets secondaires (Remdesivir) et la quasi-interdiction d’un médicament efficace et qui n’a pas d’effet secondaire, mais qui a le «désavantage » d’être très peu onéreux (hydroxychloroquine), est extrêmement suspecte.

Le fait que ne sont écoutés par le gouvernement et Emmanuel Macron que les médecins et professeurs de médecine liés financièrement à de grands laboratoires pharmaceutiques est tout aussi suspect.

De même que le fait que des professeurs de médecine de renommée internationale sont, eux, poussés vers les marges.

Les conséquences économiques du premier grand enfermement sont déjà catastrophiques.

Le deuxième grand enfermement va les aggraver fortement.

La récession en fin d’année va être profonde.

La pauvreté et le chômage, qui ont explosé, vont monter bien plus encore. Les faillites vont se multiplier. La dette du pays va monter encore.

La France n’est pas le seul pays européen où des décisions arbitraires et criminelles se prennent, je sais.

Je ne peux m’empêcher de penser que ce qui se passe est autre chose que la gestion d’une pandémie.

Pour des dirigeants cyniques, susciter une crise crée une opportunité d’asservir, de surveiller, de punir.

Dans cette optique, accroître le nombre des pauvres et des chômeurs accroît le nombre de gens dépendants.

La destruction des classes moyennes, qui fait glisser leurs membres vers la pauvreté et le chômage, réduit peu à peu les sociétés à deux strates sociales : la plèbe constituée des pauvres et chômeurs, et la caste supérieure dont font partie les gouvernants et les dirigeants d’entreprises transnationales.

Les gouvernants font ce qui sert les intérêts des dirigeants d’entreprises transnationales.

Des règles sont mises en place qui ne permettent l’émergence de nouvelles entreprises que si elles respectent les règles mises en place par la caste supérieure.

Seuls peuvent gouverner les membres de la caste.

La Chine communiste fonctionne sur ce mode. L’Union européenne entend fonctionner sur ce mode. Le parti démocrate aux États-Unis veut imposer au pays ce mode de fonctionnement.

Au moment où cet article paraîtra, on saura sans doute le résultat de l’élection présidentielle américaine.

Si Donald Trump est réélu, il restera l’obstacle majeur à ce mode de fonctionnement.

Dans le cas contraire, le risque de voir la démocratie s’éteindre sur la terre entière sera très grand.

Le Covid-19 a tué des centaines de milliers de personnes. Les enfermements décidés en son nom ont été une opportunité pour la caste supérieure d’avancer vers le pouvoir absolu.

L’islamisation de la France et les meurtres qui l’accompagnent renforcent la peur et incitent à la soumission à un pouvoir absolu, au nom de l’insécurité à laquelle les tenants du pouvoir ne remédient pas.

Au Forum de Davos on appelle cela «the great reset», la grande réinitialisation.