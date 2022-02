Pékin : les jeux du génocide

Les Jeux Olympiques d’hiver de Pékin ont donc commencé.

Je ne dirai certes pas que le Comité International Olympique a perdu son honneur en attribuant ces Jeux à Pékin et en acceptant qu’ils aient lieu, car il a perdu son honneur depuis longtemps – et il n’a quasiment jamais cessé de le perdre ensuite.

Il ressemble à une prostituée prête à se vendre au plus offrant, sans principes ni scrupules.

Avoir fait que des Jeux se tiennent à Berlin en 1936, alors que l’antisémitisme national-socialiste était au pouvoir et préparait les atrocités qui allaient déferler était répugnant.

Avoir organisé des Jeux à Munich en 1972 était acceptable, mais que les Jeux aient pu se continuer après l’atroce massacre des athlètes israéliens organisé et perpétré par des terroristes « palestiniens » a été innommable.

Et que des sportifs aient accepté la continuation des Jeux a été plus innommable encore.

Qu’il ait fallu quarante-neuf ans pour qu’un hommage aux athlètes assassinés en 1972 ait lieu lors de Jeux Olympiques montre que le CIO n’a aucune éthique.

Que des Jeux aient eu lieu à Moscou en 1980 sous Leonid Brejnev a cautionné le totalitarisme soviétique et le goulag.

Des Jeux d’été ont été organisés à Pékin en 2008, moins de vingt ans après le massacre de la place Tian amen, dans un pays totalitaire où le goulag s’appelle Laogai.

Néanmoins, des Jeux à Pékin en 2022 !

Des magazines conservateurs américains qualifient ces Jeux de « Jeux du génocide », car ce qui se passe dans le Xinjiang relève effectivement de pratiques génocidaires et vise à broyer les Ouïghours.

La panoplie de l’horreur est presque complète : camps de concentration, massacres, emprisonnements arbitraires, prélèvements d’organes, esclavagisme, travail forcé accompagné de malnutrition.

Comme si cela n’était pas suffisant, ces Jeux ont lieu deux ans après le déferlement de la pandémie de coronavirus née à Wuhan, qui a été une opération de guerre biologique lancée par la Chine.

Et des pays qui ont subi envoient des athlètes dans le pays qui a lancé la guerre !

La Chine vient tout juste d’écraser Hong Kong et menace la République de Chine à Taïwan qui, bien sûr, n’envoie pas d’athlètes à Pékin.

L’ambiance est tellement ouverte et détendue qu’il a été demandé par la plupart des pays occidentaux aux athlètes de leur pays de ne pas se rendre en Chine avec des documents compromettants, de ne pas prendre avec eux leur téléphone portable habituel, mais un téléphone provisoire, que la Chine équipe à leur arrivée d’un logiciel qui a toutes les allures d’un moyen de surveillance et d’espionnage.

Il a aussi été demandé par la plupart des pays occidentaux à leurs athlètes de ne pas tenir le moindre propos susceptible de froisser la Chine, donc de se soumettre et de s’autocensurer sans cesse.

Des boycotts diplomatiques ont été décidés, ce qui signifie que des chefs d’État ou de gouvernement ne se sont pas rendus à Pékin.

Mais cela ne change rien.

Des entreprises occidentales contribuent financièrement aux Jeux, mais il est vrai qu’elles contribuent financièrement à la puissance chinoise en faisant fabriquer en Chine et en laissant piller leur propriété intellectuelle que la Chine utilise aux fins de fabriquer ce qu’elles fabriquaient et de les remplacer – et des technologies à finalité militaire font partie de la propriété intellectuelle pillée.

Lénine disait que les capitalistes vendraient aux communistes la corde qui servirait à les pendre, eux, capitalistes, et c’est ce qui se passe.

La Chine n’a aucune raison de ne pas être satisfaite et de ne pas montrer sa puissance. Elle n’a aucune raison de ne pas voir dans la participation de sportifs venus du monde entier un acte d’allégeance. Elle entend dominer le monde et parvenir à une hégémonie planétaire, et elle a des alliés : des dignitaires iraniens ne sont pas venus à Pékin, mais l’Iran des mollahs fait partie désormais de l’organisation de coopération de Shanghai.

Vladimir Poutine, lui, a fait le déplacement et a signé avec Xi Jinping un texte dénonçant l’Occident, coupable de vouloir « imposer la démocratie » : oui, « imposer la démocratie » !

Selon Poutine et Xi Jinping, des peuples voudraient donc la tyrannie ! Il faut oser dire cela ! Poutine et Xi Jinping osent. L’Occident est en position couchée, les yeux fermés.