Pelosi à Taïwan

Nancy Pelosi, présidente démocrate de la Chambre des représentants américains, a rendu visite à la présidente de Taïwan début août.

Cette visite, effectuée sans mandat explicite de l’exécutif de la Maison blanche, était celle de la plus haute personnalité américaine depuis plus d’un quart de siècle.

Elle a – sans surprise – suscité la colère de Pékin qui estime toujours que l’île appartient à l’empire du Milieu.

On sait que les tensions entre les deux nouveaux « Grands », que sont la Chine et les États-Unis, sont constantes depuis plusieurs années.

Et il n’est pas nécessaire de déborder d’imagination pour supposer que les conflits en mer de Chine pourraient « déraper » en guerre mondiale – sinon en apocalypse nucléaire.

D’autant que la situation politico-sociale en Chine communiste est assez mauvaise et que les dirigeants du Parti communiste chinois pourraient donc avoir l’idée de détourner l’attention de leur population en entamant une épreuve de force à propos de Taïwan.

D’ailleurs, les dirigeants américains pourraient en faire autant – plusieurs observateurs avaient remarqué que la guerre dans les Balkans avait opportunément fait oublier le scandale Lewinsky où pataugeait Bill Clinton.

Bref, nous aurions tout intérêt à suivre avec attention la situation en mer de Chine.

D’autant que cette zone n’est pas seulement l’une des principales zones de transit des marchandises mondiales, Taïwan est aussi, de loin, le premier fabriquant mondial de micro-processeurs, sans lesquels notre vie ne serait tout simplement plus possible.

Les États-Unis ne se contentent pas d’afficher leur soutien « inconditionnel » (le terme, employé par Nancy Pelosi, semble étrange et fait irrésistiblement penser, par contraste, que les dirigeants US s’apprêtent à « lâcher » Taïwan) : ils préparent « l’exfiltration » de la filière des microprocesseurs sur leur propre sol. Nous serions bien avisés de suivre leur exemple.

En attendant, je dois dire que, pour une fois, malgré les questions et les doutes sur cette visite et ses arrière-pensées, j’ai approuvé Nancy Pelosi : il est plus fondamental que jamais de soutenir Taïwan contre les visées impérialistes de la Chine communiste.

Mais, naturellement, à la condition que les dirigeants occidentaux ne cherchent pas à importer chez nous le « modèle » du totalitarisme chinois, comme ils rêvent parfois à voix haute – particulièrement depuis le début de la crise sanitaire.