Je vois dans le « Figaro » du 27 avril que la Russie vend son pétrole aux Pays du Golfe : Arabie saoudite et Émirats arabes unis. Elle en vend également à la Chine et à l’Inde. Jusque-là, on n’aurait rien à redire à de tels échanges : il s’agit d’un commerce international tout à fait légitime. Mais, rappelons-nous : M. Macron et les autres Européens ont joué les gros bras contre la Russie et n’oublions pas le matamore Bruno Le Maire, qui nous promettait que les embargos mettraient l’économie russe à genoux !

Eh bien, si l’on en croit l’article du « Figaro », l’Arabie saoudite achèterait aux Russes son baril moins de 63 dollars et nous le revendrait au prix du marché international, c’est-à-dire 80 dollars. Je crois que nous achetons également du pétrole en Chine et en Inde. Là aussi, le « Figaro » nous apprend que les Chinois achètent leur baril aux Russes à 71,80 dollars, et les Hindous à moins de 44 dollars. Ces pays peuvent dire un grand merci à M. Macron pour les bénéfices inespérés qu’il leur a permis de réaliser. J’admets que ces prix attractifs pratiqués par la Russie doivent peser sur ses finances, mais, si la France pouvait bénéficier de tels prix avec le pétrole russe, ses finances à elle s’en trouveraient évidemment bien plus florissantes, comme celles des clients actuels de la Russie. M. Le Maire n’a probablement pas encore vu que c’était notre économie qui risquait d’être à genoux très prochainement à cause de décisions purement idéologiques !