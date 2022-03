Pour une défense européenne

L’Europe « tremble » devant Poutine : ce nain économique (PIB équivalent à celui de l’Espagne pour une population 3 fois supérieure) nous apparaît comme un « géant » militaire.

L’Europe serait donc un géant économique et un nain militaire.

La comparaison des budgets militaires des principaux acteurs mondiaux et leurs évolutions de 2010 à 2020 nous apprennent plusieurs choses :

– États Unis : 778 Mds€ à ce jour, soit une augmentation de 11 % par rapport à 2010.

– Chine : 260 Mds€, soit une augmentation de 126 % par rapport à 2010.

– Russie : 62 Mds€, en augmentation de 22 %.

– France : 52 Mds€, en diminution de 17 % !

– Union européenne : 226 Mds€, en diminution de 25 % !

Nous pouvons en tirer deux conclusions :

Seule l’Europe n’a pas augmenté son budget, elle l’a même fortement diminué, même si la France est un peu moins mauvaise.

Mais, beaucoup plus incompréhensible, avec tout de même un budget de 226 Mds (trois fois et demie celui de la Russie), nous ne sommes pas en mesure de lui tenir tête. Alors d’où vient le problème ?

Le site internet atlasocio.com nous informe sur toutes les composantes des armées dans le monde et voici la comparaison entre la Russie et l’Union européenne :

– Effectifs militaires : 1 366 000 pour les 27 pays composant l’UE contre 850 000 pour la Russie. Rapporté au nombre d’habitant c’est 1/3 500 hab. pour nous contre 1/1 700 hab. pour la Russie.

– Équipements militaires :

Chars de combat : 4 896 pour nous 12 420 pour la Russie (trois fois plus).

Avions militaires : 5 593 contre 4 173.

Navires de guerre (y compris sous-marins) : 1 689 contre 605. Nous dominons largement mais c’est dû à une zone côtière nettement supérieure.

Bombes nucléaires : 290 têtes nucléaires contre 6 255. Nous devons en doubler le nombre et surtout disposer de vecteurs de lancement plus nombreux sur terre et en mer.

On constate que nous disposons d’une maîtrise nettement supérieure en navires de guerre, mais de peu d’intérêt contre la Russie, d’un léger avantage en avions. Par contre, concernant le nombre de chars et surtout d’ogives nucléaires, nous sommes largement distancés.

Notre problème n’est pas tant notre puissance matérielle plus faible mais son coût puisque le financement de la défense européenne est disproportionné. Avec le même budget défense nous devrions disposer d’au moins trois fois plus de capacités que la Russie !

Cette situation a plusieurs explications.

La première est bien évidemment le niveau plus élevé des salaires en Europe et d’un effectif supérieur, même à celui des États-Unis (1 281 900).

La seconde est justement due au fait que chacun des 27 pays composant l’UE possède sa propre structure administrative et hiérarchique qui explose le budget, mais surtout le rend ingérable et inefficace au niveau européen.

La démonstration est donc faite que nous devons, de toute urgence, créer cette armée européenne dont on parlait déjà en 1954 avec une « communauté européenne de défense » qui fut, je le rappelle, rejetée par la France !

Il faudra au moins 5 ans pour la mettre en place. C’est la raison pour laquelle nous devons commencer dès aujourd’hui et, pourquoi pas, imposer à chaque pays un budget défense de 2 % minimum, ce qui dégagerait plus de 50 Mds€ pour la mise en place de cette armée européenne.

Tout adhérent à l’UE qui le souhaite pourra renoncer, partiellement ou totalement, à sa propre défense pour se mettre sous un « parapluie européen » qui sera beaucoup plus fiable et indépendant que le soi-disant « parapluie américain » qui fait défaut actuellement.

Cette défense européenne devra également être accompagnée d’une obligation pour chaque État membre de s’équiper de matériel européen (lequel n’a rien à envier aux équivalents américains).

Cette industrie de défense doit être alors boostée par une recherche et développement sur les armes du futur, principalement concernant les drones où nous avons pris beaucoup de retard.

C’est indispensable pour notre indépendance, mais également pour notre industrie.

C’est la condition indispensable pour faire partie des zones d’influence mondiale : être militairement redoutés.