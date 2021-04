Pourquoi les démocrates ont-ils choisi Biden?

Les élections les plus frauduleuses que les États-Unis aient subies ont permis d’installer au pouvoir l’homme plus faible qu’on puisse imaginer.

Physiquement et moralement.

Si le 45e président (Donald ­Trump) est un tribun capable de remplir des stades entiers, son successeur, quant à lui, a toutes les peines du monde à réunir plus de cent personnes sur un parking.

Alors pourquoi les démocrates ont-il placé Joe Biden à la Maison blanche (qu’il n’occupe pas en réalité)?

Tout simplement parce qu’il est parfaitement «contrôlable».

Entendez par là qu’on peut lui faire dire et signer n’importe quoi. Et ce, pour deux raisons essentielles:

1) il est hautement compromis (Ukraine, Chine, etc.) et donc totalement soumis à ses maîtres chanteurs qui peuvent le faire incarcérer sur un claquement de doigts;

2) il n’a que peu de morale, peu d’empathie.

Ses 48 ans de carrière politique l’ont maintes fois prouvé.

Le risque d’un sursaut de conscience est donc minimisé.

De fait, les vraies personnes qui détiennent le pouvoir se servent de lui comme d’un écran pour faire passer les lois et ordres exécutifs les plus tordus et les plus impopulaires : Loi HR1 pour légaliser la fraude électorale, interruption du pipeline Keystone (des dizaines de milliers de suppressions d’emploi et une augmentation consécutive de 30 % du prix à la pompe), ouverture diabolique des frontières, etc.

En d’autres termes, il faut détruire les avancées réalisées par l’administration Trump, mais sans se salir les mains. Faire du pays une république socialiste, selon les souhaits de la gauche radicale, tout en restant dans l’ombre.

Avec son sourire commercial et son allure débonnaire de grand-père, Biden n’est finalement qu’une couverture dissimulant les édiles qui dirigent le pays, Obama, Pelosi, Schumer, Harris, etc.

Ceux-là savent très bien que le démantèlement du pays suppose un coût très élevé en termes de popularité et d’estime dans le cœur des Américains. Ils ne semblent pas être disposés à en payer le prix.

Nul doute que Papy Joe sera débarqué assez rapidement quand ils en auront fini avec la sale besogne.

Rien ne sera plus facile: entre ses casseroles judiciaires et ses problèmes de santé, les arguments ne manquent pas pour le renvoyer illico presto dans le sous-sol de son manoir à Greenville dans le Delaware !

Probablement avant la fin de l’année.

Je doute toutefois qu’un édifice bâti sur la duperie et le mensonge puisse tenir très longtemps. On ne gouverne pas durablement contre un peuple épris de liberté. J’ai la conviction que les choses devraient bouger.