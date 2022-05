Pourquoi l’Europe doit soutenir l’Ukraine

Je ne sais, au moment où j’écris ces lignes, ce que Vladimir Poutine dira le 9 mai, et je ne vais pas me livrer à des spéculations.

Il peut se contenter d’un simulacre de victoire, ou accentuer ses opérations de guerre.

Ce que je sais est qu’il a déjà perdu.

Il ne pourra jamais tenir l’Ukraine. Il peut tout juste tuer et détruire et, depuis le temps du Troisième Reich et de la Deuxième Guerre mondiale, aucun dictateur criminel n’a autant tué et détruit sur le sol européen.

Les conséquences économiques, humaines et financières sont d’ores et déjà effroyables, et leur réparation sera longue, difficile et coûteuse.

En commettant des crimes de guerre, en menant une action de type génocidaire et en le faisant de manière obscène et flagrante, Vladimir Poutine s’est exclu du cercle des dirigeants fréquentables pour les dirigeants occidentaux.

S’ils ne s’étaient pas placés en situation de dépendance énergétique par rapport à la Russie, les dirigeants européens auraient déjà coupé tout lien économique et financier avec la Russie.

La dépendance énergétique dans laquelle ils sont a pour conséquence qu’ils continuent à verser de l’argent à la Russie, tout en soutenant l’armée ukrainienne, ce qui est totalement contradictoire.

Ils devront impérativement tirer des leçons : des accords commerciaux avec des pays démocratiques sont des accords commerciaux, des accords commerciaux avec une dictature potentiellement prédatrice exposent à des chantages et à une relation de servitude dont il est difficile de sortir quand la dictature se montre effectivement prédatrice.

Et cette servitude peut conduire à une situation dans laquelle on se trouve conduit à financer contre son gré des actions criminelles.

Les pays européens sont en train de rompre les liens qui les lient encore énergétiquement à la Russie. Mieux vaut tard que jamais.

S’ils n’avaient pas adhéré au discours disant que « l’Europe, c’est la paix » et à l’idée utopique et inepte que tous les problèmes peuvent se régler par la négociation, les dirigeants européens auraient, aussi, maintenu des armées crédibles et dissuasives.

Ils ont, pour l’heure, une attitude qui résulte de leurs illusions pas totalement perdues et de leur faiblesse militaire.

Ils aident l’Ukraine parce que c’est une démocratie agressée, mais ils craignent de l’aider trop, et de subir les foudres de Poutine.

Ils devront impérativement ouvrir les yeux : tout ne peut pas se régler par la négociation.

Il y a des dictateurs totalitaires et cruels qui ne négocient pas.

La faiblesse militaire a des conséquences.

Poutine est un dictateur totalitaire et cruel qui ne négocie pas (lorsqu’il parle de négociations, il en parle en énonçant ce qu’il veut, et en ne cédant rien, ce qui n’est pas du tout une négociation).

Il y a deux réponses dès lors : céder à Poutine, ce qui signifierait accepter et entériner ses crimes, et ce serait contraire à tous les principes et à toutes les valeurs que l’Europe prétend incarner ; ou ne pas céder, et cela signifie soutenir l’Ukraine jusqu’à la victoire de celle-ci.

Et si c’est là l’attitude choisie par les dirigeants européens, ils pourront affirmer à juste titre qu’ils sont du côté des principes et valeurs censés être les principes et valeurs européens.

Si l’Europe se situe du côté de la première réponse, même de manière très minimale, les valeurs et principes en question apparaîtront comme des simulacres, et le déclin de l’Europe s’accentuera.

Si les dirigeants européens se situent du côté de la deuxième réponse et du soutien ferme à l’Ukraine, l’Europe pourra con­naître un sursaut de dignité.

L’intérêt économique, politique et géopolitique de l’Europe est que ses dirigeants passent des accords commerciaux avec des pays démocratiques, affirment les principes et valeurs censés être les principes et valeurs européens, montrent que ces principes et valeurs ne sont pas seulement des mots, et que les pays européens sont prêts à les défendre.

Les dirigeants européens ne peuvent être respectés que s’ils se conduisent de manière respectable.

Ce qui est en jeu en Ukraine, c’est l’avenir de l’Europe.

L’Europe n’aura un avenir que si les pays qui la composent se conduisent de manière digne, éthique, et forte.

Si ce n’est pas le cas, les civilisations européennes appartiendront au passé.