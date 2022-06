Pourquoi y a-t-il encore tant de Français favorables à la Russie ?

C

’est une vieille histoire.

Pendant plus d’un siècle, la France a vécu dans la peur de l’hégémonie allemande – on disait « prussienne ». L’idée salvatrice était de s’allier à la Russie pour une alliance de revers contre l’Allemagne, contre les « Boches » et de tenir contre eux un manche de la tenaille, la Russie tenant l’autre manche.

Deuxième explication de la russophilie en France : l’idéologie bolchevique. Dès la révolution soviétique de 1917, que de nombreux intellectuels russes disaient être la suite de la « grande révolution française » de 1789, de nombreux Français ont adhéré à cette idéologie, à tel point qu’en 1945, après la guerre, la France était devenue une sorte de satellite de l’URSS. Il en reste des traces.

La France est une nation vieillissante et nombreuses sont encore les personnes âgées qui ont la nostalgie de l’idéologie soviétique, sous la direction de Staline, le « petit père des peuples », qu’elles pensent être aujourd’hui remplacé par Vladimir Poutine. Il faut aussi tenir compte des nouvelles idéologies, aussi stupides et délirantes qu’elles soient, mais qui ont tout de même des militants.

Bref, ceux qui sont hostiles à Poutine ne peuvent être que des fascistes et la règle d’or, comme nul n’ignore, est de combattre et d’éliminer les « fascistes ».

En France, l’Ukraine, Poutine et ses crimes, c’est loin. On en parle dans la presse mais, pour beaucoup, c’est un peu comme si on parlait d’une guerre au Kamtchatka. Ils y sont indifférents.

Enfin, on compte en France au moins 25 % des électeurs qui sont d’extrême gauche avec Mélenchon et, pour eux, Poutine, c’est le successeur de Staline, donc ils lui sont favorables.

Ainsi, dans un pays dit « démocratique », force est de constater que les opinions d’extrême gauche, et même simplement de gauche, sont bien là et peuvent s’exprimer et soutenir verbalement le crime dans une guerre qui est due à un seul individu, fonctionnaire de la police politique, nostalgique de l’URSS.

Lorsque Mélenchon dit qu’il devrait être Premier ministre, il n’a pas tout à fait tort. La France est sur le point de devenir un État communiste qui serait l’addition de Cuba et du Liban. On a bien vénéré Staline qui a provoqué la mort de millions d’Ukrainiens en organisant en Ukraine une terrible famine. Pourquoi ne pas soutenir Poutine aujourd’hui ?

Soyons objectifs. La situation qui est celle de notre pays, faite d’insécurité, d’invasion migratoire qui se chiffre par millions, dont des islamistes hostiles à la civilisation chrétienne et une super-fiscalité qui ruine le Français honnête et travailleur, permet de penser que la France qui, de surcroît, est financièrement en faillite, est désormais un pays où tout peut arriver, y compris le pire.

Oui, il est étrange que, dans ce pays qui se dit soucieux des droits de l’homme, il y ait encore tant de gens qui acceptent le crime et la barbarie, ainsi que l’arrestation pour motif politique.