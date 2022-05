Poutine au bord de la débâcle

Cela commence à se dire en Europe, et cela se dira de plus en plus.

La guerre qu’a lancée la Russie contre l’Ukraine tourne de plus en plus mal pour la Russie.

Ce qui, dans l’esprit de Poutine, devait être une brève incursion en territoire ukrainien aux fins de remplacer Vlodymyr Zelensky par un pantin pro-russe se transforme en débâcle.

Cela a été rapidement visible, car l’armée russe lancée à l’assaut de Kiev a très vite piétiné.

Les colonnes de chars, immobilisées dès que le premier char d’une colonne avait été touché par un tir de missile ou était tombé en panne, ont subi des destructions massives.

La logistique ne suivant pas, des soldats affamés se sont rendus à l’armée adverse ou ont tenté vainement de combattre et se sont fait tuer.

L’encerclement de Kiev ayant totalement échoué, l’armée russe s’est retirée, non sans laisser derrière elle des crimes abominables dans les quelques villages qu’elle avait réussi à prendre.

Officiellement, l’armée russe a « accompli sa mission à Kiev », lamentable explication qui ne cache rien de l’humiliation subie et des crimes abominables perpétrés, et, ne pouvant plus espérer pouvoir tenir toute l’Ukraine, s’est tournée vers ce qui est devenu son objectif résiduel, le Donbass – et, dans le Donbass, elle piétine.

Alentour de Karkhiv un peu plus au nord, la deuxième ville du pays, elle vient d’avoir à fuir précipitamment vers la frontière russe, pourchassée par les soldats ukrainiens.

Les pertes en hommes de l’armée russe sont énormes et sans précédent depuis la Deuxième Guerre mondiale, les pertes en matériel sont elles-mêmes énormes.

Les mutineries et les refus d’obéissance de soldats se multiplient.

Une quantité importante de généraux ont été tués, ce qui fait de l’armée russe une armée décapitée.

La marine russe, qui était indispensable à la Russie pour espérer prendre Odessa a été mise hors de combat lorsque son navire amiral, le Moskva, a été détruit par les forces ukrainiennes. La seule “victoire” russe n’en est pas une puisque, malgré la destruction complète de la ville, la Russie ne tient toujours pas l’intégralité de Marioupol, dans laquelle d’héroïques soldats ukrainiens tiennent toujours le complexe sidérurgique d’Azovstal.

L’armée russe est dans cette situation parce que son matériel est très déficient et mal entretenu (la Russie est un pays relativement pauvre et rongé par la corruption).

Elle utilise de surcroît des stratégies médiocres datant de l’époque soviétique.

Poutine sait qu’il a surestimé ses forces et qu’il a perdu, mais il ne le dira pas car il risque sa place et sa vie et, dès lors, il insiste.

Il lui reste l’artillerie pour détruire et tuer, et il détruit et tue.

Il demande à ses soldats de voler tout ce qu’ils peuvent voler, et le matériel agricole ukrainien est emmené par camions vers la Russie.

Il fait déporter vers la Sibérie tous les Ukrainiens dont son armée a pu s’emparer.

L’armée ukrainienne peut gagner, ce qui aurait paru imaginable au début de l’invasion.

Et, si elle peut gagner, c’est grâce à l’armement fourni par les pays d’Europe et les États-Unis, mais c’est aussi grâce à une remarquable flexibilité stratégique.

Elle est en supplément déterminée à gagner alors qu’en face d’elle, les soldats russes sont, d’après tous les rapports de renseignement disponibles, démoralisés.

La victoire de l’Ukraine viendra, et sera une bonne nouvelle pour la liberté sur terre.

Et ceux qui auront misé sur un dictateur criminel perdront en même temps que le dictateur criminel.

J’aimerais penser que cela les fera réfléchir. Je n’en suis pas certain.

Il y a toujours eu dans l’histoire des gens qui ont misé sur les dictateurs criminels.

Tôt ou tard, les dictateurs criminels perdent : parfois leur défaite vient rapidement, parfois elle met plus de temps à venir, mais leur défaite vient toujours, et la trace des dictateurs criminels dans les livres d’histoire ressemble toujours à une souillure.

La place que laissera Poutine dans les livres d’histoire ressemblera à une souillure.

Il aura accompli les pires ignominies perpétrées en Europe depuis la Deuxième Guerre mondiale. Il aura ravagé l’Ukraine où tout sera à reconstruire. Il aura fait aussi un mal immense à la Russie, qui est une fois de plus associée à l’horreur et au mal.