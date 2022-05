Poutine au naturel

Les « 4 Vérités » publient dans leur numéro 1345 un article étonnant de M. Jean Chanzy.

Ce dernier, visiblement touché par la grâce poutinienne, sermonne les non-convertis et chante les louanges du maître du Kremlin.

Ce faisant, il passe sous silence certaines vérités que je crois utile de rappeler.

1. Son parti pris le conduit à rendre les États-Unis responsables de la guerre en Ukraine pour ne pas avoir respecté un soi-disant accord de non-élargissement de l’OTAN.

Cet accord n’a jamais existé. M. Chanzy fait sans doute allusion aux discussions informelles russo-américaines de 1991 qui concernaient la partie orientale de l’Allemagne. En revanche, un accord a bien été signé en 1994 portant sur le rapatriement en Russie des armes nucléaires stationnées en Biélorussie, en Ukraine et au Kirghizstan. Ce sont les États-Unis qui ont obtenu le rapatriement et le démantèlement de ces armes et financé la totalité de l’opération.

La contrepartie de ce rapatriement était la reconnaissance de l’intangibilité des frontières des nouveaux États. Accord dûment signé par toutes les parties et allégrement violé par la Russie en Tchétchénie (1994 et 1999), en Géorgie (2008), au Donbass et en Crimée (2014), avant l’invasion de l’Ukraine (2022).

On peut y ajouter le contournement du traité sur les Forces nucléaires intermédiaires (FNI) avec le déploiement de nouveaux missiles (SSCI-8), et la paralysie progressive du traité « Open skies » en Europe.

Difficile également de passer sous silence les « missions de maintien de la paix » autoproclamées au Haut-Karabakh (2020) et au Kazakhstan (2022).

L’extension de l’OTAN n’a pas de meilleur propagandiste que M. Poutine en personne ! Même des pays traditionnellement neutres comme la Finlande et la Suède se bousculent maintenant au portillon …

2. La guerre en Ukraine a certes débuté en 2014 et elle opposait des Ukrainiens à des Ukrainiens … jusqu’à ce que les Russes s’en mêlent, fournissant blindés, artillerie, mercenaires et missiles antiaériens aux séparatistes.

Ce conflit serait terminé depuis longtemps sans l’activisme russe qui tente de faire croire que les seules victimes civiles se situent à l’Est. Quant au bataillon Azov, il a bon dos. Sur une armée ukrainienne de 250 000 à 300 000 hommes, que représente l’effectif d’un bataillon de l’ordre de 2 000 à 3 000 combattants ? Le vote dit « d’extrême-droite » représente 2 à 4 % des électeurs en Ukraine et 30 % au bas mot chez nous. Poutine va-t-il aussi nous dénazifier ?

3. Je ne comprends pas la fascination d’une partie de la droite pour cet étrange personnage qu’est M. Poutine, à la tête de la Russie depuis 25 ans et qui est resté au plus profond de lui l’officier du KGB qu’il fut jadis. Son rêve : rétablir l’Empire, qu’il soit tsariste, communiste ou simplement poutinien, peu lui importe !

Établir une comparaison entre le régime russe actuel et celui de la France en qualifiant ce dernier de stalinien est d’un ridicule achevé.

4. Puisque l’omnipotence de M. Poutine semble, aux yeux de M. Chanzy, s’étendre jusqu’au domaine religieux, je soulignerai qu’il aura fait tuer en l’espace de quelques semaines des dizaines de milliers de chrétiens avec l’appui de Tchétchènes et de Syriens.

Son bilan en la matière excède de loin celui de tous les islamistes d’Al Qaïda et de l’État islamique réunis … Bien bel exemple de défenseur de la Chrétienté !

5. La « soumission » aux États-Unis que dénonce M. Chanzy n’est rien d’autre que l’appartenance à une alliance sans laquelle ni la France, ni l’Europe ne seraient en mesure d’assurer leur défense face à un ennemi d’une certaine envergure. Sauf à recourir prématurément à l’arme nucléaire.

Quant aux approximations concernant l’OTAN, elles nécessiteraient un autre article.

6. S’agissant de la « corruption » des élites américaines, elle me fait sourire quand je tourne mon regard vers la nomenklatura russe.

« Nous n’avons rien à voir avec cette guerre », nous dit doctement M. Chanzy et « nous ne comprendrons notre douleur que quand l’armée russe pénétrera sur les Champs-Élysées ».

Au rythme où elle avance en Ukraine, nous avons encore quelques beaux jours devant nous …