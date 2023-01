Quelques questions sur le Covid-19

Je me suis abstenu depuis plusieurs mois de revenir sur ce qui concerne la pandémie provoquée par le coronavirus chinois.

Le fait que la pandémie déferle à nouveau en Chine m’incite à y revenir.

Le coronavirus, sous la forme de variants, continue à circuler dans tous les pays occidentaux, et sans doute sur la planète entière.

Les dernières statistiques que j’ai pu consulter concernant la France indiquaient 553 cas pour 10 000 habitants, et plus de 5 000 passages aux services d’urgence, 8 300 hospitalisations.

La très grande majorité de la population française est vaccinée, mais on sait depuis des mois que les vaccins ne remplissent pas le rôle de vaccins, et n’empêchent pas d’être contaminé ni contagieux, et sont juste censés éviter les formes graves de la maladie.

Il semble, à regarder de près, qu’ils n’empêchent pas toujours les formes graves de la maladie, ce qui devrait tôt ou tard conduire à la question de leur utilité, ou impliquer que soit revue la définition du mot vaccin.

Jusqu’aux vaccins contre le covid, un vaccin était censé immuniser contre une maladie. Il y a maintenant des vaccins qui n’immunisent pas. Sont-ce des vaccins ?

Des études accablantes sont menées sur les effets secondaires des supposés vaccins, mais ceux qui les citent se font traiter de complotistes ou, s’ils sont médecins, de charlatans.

Je me contenterai de dire qu’il semble que des effets secondaires graves, voire mortels, existent, et qu’il semble aussi que ces effets secondaires sont bien plus nombreux que pour tous les vaccins utilisés jusqu’à présent.

L’une des principales causes de mortalité dans plusieurs pays occidentaux depuis le recours aux vaccins contre le Covid est la « cause inexpliquée ».

Et, depuis le recours aux vaccins contre le Covid, le nombre de morts de cause inexpliquée a fait un bond vers le haut, de manière très nette chez les adolescents et chez les sportifs (aux États-Unis, 260 athlètes professionnels sont morts de « cause inexpliquée » au cours des deux dernières années dans les trois semaines qui ont suivi une injection de vaccin contre le covid).

Il n’y a pas d’explication officielle disant pourquoi la hausse des morts de « cause inexpliquée » a fait un bon vers le haut depuis le recours aux vaccins contre le Covid.

On me dira, je sais, que c’est une stricte coïncidence. Qu’il me soit permis de douter.

Des études de plus en plus nombreuses paraissent et expliquent que les mesures de confinement ont été néfastes et ont retardé l’émergence de l’immunité de masse.

Il me semble qu’un grand épidémiologiste français, Didier Raoult, l’avait dit dès le commencement, et s’est fait insulter. Mes souvenirs sont-ils exacts ?

Des études de plus en plus nombreuses montrent aussi que seuls des masques N95 (FFP2 en France) sont efficaces, ce qui signifie que les autres masques, en leur totalité, n’ont servi à rien, ce qui n’a pas empêché de les rendre obligatoires.

Je ne peux que m’interroger dans ces conditions sur la vaccination anti-Covid qui a été imposée dans de nombreux pays, et qui a été nécessaire pendant des mois pour voyager en avion et passer les frontières, sur l’inexplicabilité des morts inexpliquées, sur les mesures de confinement (j’ai parlé à l’époque d’incarcération chez soi), sur l’obligation dans tant de pays du port de masques inutiles.

Je dois ajouter que des chercheurs, de plus en plus nombreux là encore, découvrent l’efficacité de l’hydroxychloroquine et de l’ivermectine.

De nombreux médecins ont affirmé cette efficacité d’emblée, et ont été copieusement traînés dans la boue.

Je constate que la période de la pandémie a coûté très cher à toutes les économies occidentales, et a permis aux États-Unis le recours massif aux bulletins de vote par correspondance qui ont été le moyen principal de la fraude électorale de novembre 2020 et de fraudes aussi lors des élections américaines de mi-mandat de novembre 2022.

Aux États-Unis, des études montrent que la confiance dans la médecine au sein de la population a chuté de manière vertigineuse.

Selon un récent sondage, elle est tombée à 29 %.

Un livre reste à écrire sur tous les tenants et aboutissants de ce qui s’est passé. Les livres du professeur Perronne sont un excellent commencement pour aller dans cette direction.