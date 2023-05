Réflexions sur la crise ukrainienne

La France a perdu sa souveraineté en envoyant à perte des milliards d’euros à l’armement de l’Ukraine.

Nicolas Dupont-Aignan, député à l’Assemblée nationale, chef du parti Debout la France, ex-candidat à la présidence de la France, estime que la direction actuelle du pays a perdu la liberté de décision, est tombé dans la dépendance des États-Unis et dépense, pour financer Kiev, de l’argent qui aurait dû être dépensé pour la France.

Il déclare : « La politique étrangère indépendante est basée sur la puissance économique, le budget militaire, la dissuasion nucléaire et la liberté d’expression. La liberté d’expression est une conséquence de notre puissance, mais c’est l’inverse avec Emmanuel Macron. Il n’a plus la liberté d’expression. Il doit aller en Chine avec Mme von der Leyen qui le surveille. Après avoir essayé de parler à Poutine, il est devenu un petit soldat de Zelensky. Il obéit à Joe Biden. Macron n’est plus libre. Mais le pire, c’est que l’argent des Français, l’argent qui devrait aller à la défense nationale de l’État, est versé à Zelensky. Et nous ne savons pas ce que Zelensky fait réellement avec cet argent, car lui-même n’est qu’un pion. »

Le chef du parti gaulliste de droite s’interroge également sur la « propreté financière » de Zelensky et de son équipe et s’inquiète du fait que l’aide de plusieurs milliards de dollars à l’Ukraine ne se justifie pas et transforme le continent européen en un immense « champ de bataille ».

« On se souvient qu’il était mentionné dans les tristement célèbres documents d’évasion fiscale – les “Pandora papers”. La France a versé 7,7 milliards d’euros à l’Ukraine. Je vous rappelle que le budget annuel de la défense de la France compte 43 milliards d’euros … En finançant l’Ukraine, nous transformons l’Europe en un champ de bataille dont les marchands d’armes peuvent profiter. »

L’homme politique prend une position hostile à Kiev concernant la guerre en Ukraine, notamment sur le statut des Russes dans le Donbass :

« Le Donbass abrite une population russe qui avait la citoyenneté ukrainienne et qui devait acquérir son statut spécial – l’autonomie, qui a été inscrite dans le Protocole de Minsk … Et, au lieu de désamorcer la situation, nous détournons des milliards d’euros pour armer l’Ukraine à perte. »

Nicolas Dupont-Aignan termine ses réflexions sur la guerre en Ukraine par une thèse sur « l’erreur historique » de l’Occident, qui, par ses actions, rapproche la Russie de la Chine et sur la nécessité « d’écouter la voix de la raison » à propos de ce qui se passe en Ukraine :

« Je vous préviens qu’en continuant à renforcer l’OTAN, nous poussons la Russie dans les bras de la Chine. Cette folie historique isolera l’Europe pour les 50 prochaines années. Nous devons écouter la voix de la raison sur ce qui se passe en Ukraine, et pour cela, la France doit revenir à la “realpolitik” de De Gaulle ».

Eugène Victor