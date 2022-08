Six mois de guerre contre l’Ukraine

La guerre d’agression menée par la Russie de Vladimir Poutine contre l’Ukraine a atteint une durée de six mois il y a quelques jours.

Elle a conduit à voir le pire : l’armée russe a commis des actes ignobles qu’on aurait pu croire devenus impensables sur le sol européen il y a des décennies.

Des villes ont été rasées et ne sont plus que ruines et décombres.

Des dizaines de milliers de civils ont été tuées parce que le dictateur russe a voulu tuer, pour effrayer, obtenir la soumission, mutiler une population afin de tenter de la faire cesser d’être.

Plus d’un million de civils ont été déportés loin de leur pays et placés dans des camps d’internements.

Des prisonniers de guerre ont été massacrés sauvagement après avoir été torturés.

Des enfants ont été arrachés à leurs parents et placés en orphelinats aux fins d’effacer leur identité.

Ceux qui ne se seraient pas souvenus de l’ignominie barbare dont Vladimir Poutine a pu être capable ont pu la voir au présent.

Elle s’était exercée en Tchétchénie il y a deux décennies et plus récemment en Syrie. Là, elle a déferlé à deux heures d’avion de Paris.

La guerre d’agression menée par la Russie de Vladimir Poutine contre l’Ukraine a aussi conduit à voir le meilleur.

Cinq millions d’Ukrainiens se sont retrouvés soudain à devoir fuir leur pays et ont trouvé refuge dans des pays d’Europe centrale qui, bien que plus pauvres que les pays d’Europe occidentale, ont fait preuve d’une générosité extraordinaire, et, sur ce plan, la Pologne, en particulier, doit être saluée.

Le monde occidental a été traversé par un élan de soutien remarquable envers un peuple martyrisé.

L’armée ukrainienne a su résister avec courage à une armée barbare, l’a placée en échec autour de Kiev et lui a infligé de lourdes pertes en matériel et en hommes.

Le président ukrainien a montré que la détermination face à l’adversité existe encore, et il a su donner de l’espoir à tout un peuple.

Le monde occidental a apporté un soutien militaire décisif à l’Ukraine.

La guerre d’agression menée par la Russie de Vladimir Poutine contre l’Ukraine a aussi montré, hélas, que les moyens de propagande d’un régime dictatorial héritier du totalitarisme soviétique restaient très efficaces et pouvaient compter sur l’existence persistante d’une malléabilité des esprits au sein du monde occidental.

La falsification des faits concernant la situation dans le Donbass depuis 2014 ou concernant ce qui est appelé la révolution du Maïdan, bien que grossière, a circulé largement et en est venue à remplacer parfois la description des faits.

La diffamation concernant le président ukrainien a elle-même été d’une nauséabonde efficacité, et celui-ci a sans cesse été traité de clown parce que le FSB, continuateur du KGB, s’est employé à le salir et à le traîner dans la boue.

La guerre d’agression menée par la Russie de Vladimir Poutine contre l’Ukraine a aussi montré un ébranlement des valeurs éthiques dans certaines franges de la population occidentale.

Une situation qui aurait dû paraître simple à analyser (une dictature agresse un pays démocratique et y commet des actes ignobles) a pu se trouver présentée d’une manière monstrueusement distordue. Les justifications que le dictateur russe s’est données ont été largement entérinées.

La démocratie ukrainienne a été décrite comme n’étant pas une démocratie parce qu’il y existe de la corruption (et ceux qui ont parlé de la corruption en Ukraine ont soigneusement oublié de parler de la corruption en Russie et du système mafieux dont le dictateur russe est le centre).

Les actes ignobles ont été laissés de côté et ont laissé place à des propos parlant de rapports de force et de rien d’autre. La compassion pour les êtres humains a, souvent, été mise sous le boisseau.

Cet ébranlement des valeurs éthiques doit être considéré comme préoccupant. La civilisation occidentale trouve ses fondements les plus essentiels dans les valeurs éthiques judéo-chrétiennes, qui distinguent le bien du mal, le respect pour l’être humain de l’irrespect pour l’être humain.

Si les fondements les plus essentiels de la civilisation occidentale devaient s’effriter et tomber, la civilisation occidentale ne survivrait plus très longtemps et viendrait vite le règne de la barbarie.