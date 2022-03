Tandis que l’Ukraine agonise…

L’Occident fait bloc derrière Zelinsky, en belles paroles, en tout cas.

Mais la détermination à défendre l’Occident est inexistante. Car, ne nous y trompons pas, Poutine ne va pas s’arrêter aux frontières de l’Ukraine. Cette Troisième Guerre mondiale que l’on veut tellement éviter a déjà commencé. Même si Poutine était stoppé, miraculeusement, il resterait la Chine et l’Iran, puisque nous sommes en face d’un nouvel Axe du Mal qui s’est patiemment construit et ne cache pas ses aspirations à détruire l’UE (ce qui ne serait pas un drame) mais aussi l’OTAN et les USA en tant que 1ère puissance.

L’Axe veut un Nouvel Ordre Mondial. Cela conviendrait-il à tous ceux qui pestent depuis des décennies contre « l’impérialisme américain » ?

Rappelons que la Chine et la Russie ont toutes deux un droit de veto à l’ONU (organisme qui ne sert à rien, sauf à conforter les dictateurs) et bénéficient d’un absurde statut de nation commercialement protégée.

Quant à l’Iran, les mêmes Occidentaux qui grondent Poutine devant les télévisions sont, en huis clos à Vienne, très affairés avec les Russes et le PCC à peaufiner le Iran Deal ressuscité d’Obama. Biden veut désespérément son retour car le pétrole est bon à prendre chez tous les dictateurs, mais surtout pas chez les producteurs américains. Il n’y a pas plus anti-américain que la gauche américaine actuelle, et rien de plus hypocrite que l’écologisme d’État, préoccupation première des dirigeants occidentaux.

Quant aux ayatollahs, ils ont obtenu du squatteur de la Maison Blanche que ce soit un Russe, Mikhail Ulyanov, qui négocie pour les États-Unis ! C’est dire le sérieux que Biden accorde à l’Ukraine martyre.

Notons aussi que, comme pour le premier Iran Deal, aucune puissance régionale n’est invitée : cela se passe entre Chine, Russie, France, Royaume-Uni, Allemagne. Cet accord est essentiellement à l’avantage de l’Iran. Aucun avantage pour les Occidentaux, sauf pour les politiques et pour quelques grosses sociétés.

On est confondu aussi par la félonie de Macron et de Johnson, tenus de respecter le Mémorandum de Budapest signé solennellement par leurs pays respectifs en 1994, c’est-à-dire d’assurer l’intégrité territoriale de l’Ukraine en échange de la remise docile de ses armes nucléaires. Au lieu de cela, nos dirigeants sont pressés de retourner aux affaires et d’aggraver notre dépendance vis-à-vis de puissances hostiles.

Surtout, la force militaire de l’OTAN dépend du président américain (par la faute des Européens). Or, Biden est tout sauf un chef : corrompu jusqu’à la moelle, il est impliqué dans des affaires mafieuses avec les Ukrainiens, les Russes et les Chinois – donc tenu !

Poutine sonde la mollesse d’un Occident largement décadent. On soutient donc mollement une guerre que l’on croit perdue d’avance. Les Occidentaux se sont unilatéralement désarmés (grâce à l’idole, Obama, la Russie a 1 500 têtes nucléaires, le double des USA). Et ils se sont en plus unilatéralement dépossédés de leurs énergies fossiles, préférant donner à eux tous un milliard de dollars par jour pour le gaz russe, obéissant aux diktats des écologistes forcenés.

Aucun dirigeant occidental n’a renié son engagement dans la fraude écologiste, bien au contraire.

La vérité émerge sur Poutine : si l’Ukraine connaît un niveau de corruption égal à celui de la Russie, Poutine est néanmoins l’agresseur et démontre à quel point il n’a rien d’Européen. Il est pénétré par les thèses eurasianistes d’Alexandre Douguine, thèses qui s’accommodent très bien de tous les éléments asiatiques et musulmans, les unissant dans une même détestation de l’Occident.

Si l’Occident peut retrouver ses sens à temps, il ne faut rien céder à Poutine. Il doit rendre tout ce qu’il a indûment acquis et être condamné aux réparations pour les quelque 200 milliards de dollars de dégâts causés. Pour les souffrances humaines et les crimes, il doit être jugé par un tribunal spécial.

Pendant des décennies, il a accusé l’OTAN de l’avoir encerclé, menacé, oppressé, l’accusant exactement de ce que lui-même fait à ses voisins, qui ne sont pas ses vassaux mais des pays libérés de siècles de joug russe.

Il serait temps que l’OTAN donne quelque substance à cette propagande néo-soviétique éculée…