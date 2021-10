Touche pas à mon migrant !

On est incapable d’empêcher les clandestins de la moitié du monde de venir chez nous.

Mais, quand on les a, on ne veut pas qu’ils s’en aillent.

Parce qu’on a eu trop de mal à les récupérer sans doute.

Nous participons aux brillantes opérations maritimes de Frontex contrainte (par ordre de Bruxelles) de ramener en Europe tous les « naufragés », vrais, ou plus souvent faux, qu’elles ramassent, même à proximité des côtes d’où ils sont partis.

On connaît depuis longtemps les détails de l’organisation de ce trafic : mise à l’eau dans des embarcations quelconques, con­tact avec le centre de secours à Strasbourg pour donner la position des esquifs, récupération par les marines nationales qui ramènent tout le monde sur les côtes européennes.

On est loin des règles humanitaires du secours en mer.

Nos marines sont complices d’un trafic d’êtres humains, curieusement presque tous masculins et jeunes.

Parallèlement, de plus en plus de migrants tentent la traversée entre la France et la Grande-Bretagne : 1 500 rien que pendant le week-end dernier.

Les Anglais n’en veulent pas et nous accusent d’être incapables de les retenir – ce que nous devrions faire en vertu d’accords passés et d’une rétribution britannique pour y contribuer.

Les Anglais rouspètent et nous aussi.

Que nous retenions des gens qui n’ont rien à faire chez nous est absurde.

Mais, si j’étais Anglais, je trouverais normal que l’on refoule ceux qui viennent illégalement du continent : que les Français gardent ceux qu’ils ont été incapables d’empêcher d’entrer !

Les Anglais nous reprochent ce que nous reprochons aux Italiens et aux Grecs.

Quel est le problème à la source ? Une fois de plus, c’est l’Europe qui, par sa lâcheté et les règles laxistes qu’elle nous impose, crée cette situation.

Qui est aux commandes à Bruxelles ? Les peuples européens ou M. Soros et ses ONG affidées ?

Il est urgent que nous ayons enfin le courage de dénoncer la part des traités mortifères que nous avons imprudemment signés – et de négliger la jurisprudence des cours de justice européennes (la CEDH surtout) dont le champ d’application s’étend de plus en plus.

Je ne trahis pas l’Europe, mais je pense depuis longtemps que l’Europe nous trahit.