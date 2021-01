Trump s’en va: la propagande a gagné, la démocratie a perdu

Est-il possible de rétablir la vérité quand mensonges et désinformation sont hégémoniques?

Je pense que la réponse est: non.

Il importe néanmoins de la dire et de la répéter pour qu’elle ne disparaisse pas complètement.

De tous côtés, dans les grands médias, je vois répéter que Donald Trump a «incité ceux qui le soutiennent à l’émeute» et à entrer dans le Capitole, et que ceux qui sont entrés dans le Capitole étaient tous des soutiens de Donald Trump.

Tout cela est faux, et le fait que ce qui est faux soit omniprésent et qu’aucune rectification ne puisse être énoncée dans les grands médias n’y change rien.

Cela montre au contraire ce que sont devenus ces derniers.

Je redis donc ce qui doit l’être: Donald Trump, conformément au premier amendement de la Constitution des États-Unis, a appelé ceux qui pensent que l’élection du 3 novembre a été frauduleuse à se rassembler paisiblement et à faire entendre leurs doléances.

Il leur a demandé de se rassembler devant le Capitole pour une manifestation légitime.

Il y a eu dans l’histoire des États-Unis des centaines de rassemblements de ce genre.

Des gens d’extrême gauche ont monté une opération de provocation et sont venus au Capitole avec des instruments permettant de briser les vitres, des grenades lacrymogènes, des moyens de communication sophistiqués, et sont entrés par effraction dans le bâtiment.

En parallèle, des policiers complices ont ouvert les barrières et fait signe à des gens de rentrer.

Quelques dizaines de soutiens de Trump se sont laissés prendre au piège.

L’opération a permis le déferlement de propagande qui a suivi.

Le but était que toute dénonciation des fraudes survenues le 3 novembre s’éteigne, que Donald Trump soit décrit comme ayant tenté un coup de force, et que les millions de gens qui ont voté pour lui soient décrits comme fascistes.

Le but a été atteint.

Tout journaliste faisant son travail de manière scrupuleuse aurait dû écrire ou dire ce que je viens d’écrire. Quasiment aucun journaliste ne l’a fait.

En ne faisant pas leur travail de manière scrupuleuse, quasiment tous les journalistes se sont faits complices actifs de l’opération et du déferlement de propagande, et quasiment tous ont contribué à ce que le but de l’opération soit atteint.

Dire que cela suscite en moi un infini dégoût est bien en deçà de la réalité.

Je ne suis, hélas, pas surpris.

Depuis que Donald Trump s’est présenté à la présidence des États-Unis, quasiment tous les journalistes du monde occidental sont complices de toutes les opérations anti-Trump, et tous poursuivent le but que l’opération du 6 janvier a permis d’atteindre.

Depuis plus de quatre ans, Donald Trump est traité comme le personnage d’Emmanuel Goldstein l’est dans le 1984 de George Orwell, et quasiment tous les journalistes du monde occidental incitent non pas à deux minutes de haine, mais à une haine intense et constante – et cette haine a été installée dans des millions d’esprits.

Tous les accomplissements de Donald Trump ont été minorés ou passés sous silence.

Toutes les insanités déversées sur lui ont été abondamment reprises, strictement toutes, y compris les plus sordides.

Lorsqu’il s’est agi de la présidence Trump, un flot incessant de propagande est venu obstruer l’horizon, aux fins d’empêcher de comprendre et de falsifier.

Ce qui a été visé tout au long de la présidence Trump par des milliers de propagandistes, c’est ce que Donald Trump n’a cessé de s’efforcer de faire, souvent avec succès, malgré la haine : défendre la civilisation occidentale, sauver la république américaine et permettre aux États-Unis de continuer à défendre le monde libre, préserver les valeurs qui ont fait des États-Unis la puissance de la liberté.

Je dois constater que la propagande et la haine l’ont emporté. Ce que Donald Trump a accompli va se trouver détérioré gravement, voire détruit.

Un imposteur corrompu ayant « gagné » par une fraude massive entre à la Maison Blanche dans une ville de Washington en état de siège.

L’économie et la société américaine vont subir de graves dommages, le crépuscule qui s’abat sur la civilisation occidentale et du monde libre va s’accentuer. La propagande et la haine ont gagné, la démocratie a perdu.