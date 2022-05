Ukraine : le risque de guerre mondiale se renforce…

Vladimir Poutine et bien d’autres avec lui pensaient que la reconquête de l’Ukraine par la Russie se ferait en quelques jours – promenade militaire, sans doute de nature à susciter quelques grincements de dents en Occident, mais qui serait vite oubliée. La réalité est tout autre.

L’Ukraine se défend, de plus en plus aidée par l’Occident, et en premier lieu par les États-Unis, alors que l’armée russe démontre sa médiocrité.

L’aide de l’Occident à l’Ukraine augmente chaque jour. Elle serait déjà de 3,4 milliards de dollars, les États-Unis à eux seuls fournissent près de la moitié de cette aide, qui consiste en armement lourd : blindés, artillerie, missiles de tout type, système radar et même hélicoptères et, bien sûr, une grande quantité de munitions.

Je relève dans cette distribution 120 véhicules de reconnaissance blindés remis par la Grande-Bretagne. L’aide de la France n’est pas publiée, mais elle est importante et consiste notamment en canons Caesar.

Tout aussi significatif est le nombre de personnalités venues à Kiev, des personnalités occidentales de premier plan : le Premier ministre britannique, le Secrétaire d’État américain à la Défense Lloyd Austin, et celui aux Affaires étrangères Anthony Blinken. La capitale ukrainienne est devenue l’épicentre de la diplomatie occidentale. Bref, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, n’a pas tout à fait tort lorsqu’il déclare : « Le risque est aujourd’hui considérable, nous ne devons pas le sous-estimer. Guerre veut dire guerre ! »

Il va sans dire que cet armement est remis aux Ukrainiens par des militaires principalement américains qui apprennent aux Ukrainiens comment l’utiliser. Si ces militaires les utilisaient eux-mêmes, en 48 heures, ce serait la guerre de l’Occident avec la Russie, avec toutes les conséquences que l’on peut imaginer.

Et voici que les États-Unis viennent de prendre la décision d’augmenter encore cette aide déjà importante. 33 milliards d’aide militaire et humanitaire seront remis à l’Ukraine par Washington. La chambre des Représentants a approuvé le 27 avril une loi de prêt-bail dite « Ukraine Democracy Defense Lend Peace Act ». Les livraisons devraient s’étaler sur 5 mois. Celles-ci sont assurées par des militaires américains, il faut le répéter. Mais imaginons que ces derniers aillent au-delà de la livraison et qu’ils participent à leur utilisation. Ce serait en direct la guerre avec la Russie. En 48 heures, on peut donc se retrouver avec une guerre générale, pour ne pas dire mondiale. Comment mettre fin à cette situation qui, en Europe, devient extrêmement dangereuse ? Jusqu’où Vladimir Poutine est-il prêt à aller pour obtenir la victoire, condition de son maintien au pouvoir ?

Dans cette optique, l’utilisation de l’arme nucléaire n’est pas à exclure. « Quel est le problème ? Un seul missile Sarmate et il n’y aura plus d’île britannique », vient de déclarer un député russe à la Douma !