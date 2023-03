Ukraine : la guerre et le déshonneur ?

Dans les « 4 Vérités » n° 1384, nous avons deux articles côte à côte qui font débat sur la guerre en Ukraine : le premier écrit par le Général Roland Dubois qui est dans le camp de ceux qui sont pour aider impérativement l’Ukraine à refouler les Russes hors de ses frontières, le second écrit par François Michaut, dont je ne connais pas la profession, qui pense qu’il y a un grand danger de conflit nucléaire et qu’il faut à n’importe quel prix la stopper immédiatement en cédant aux exigences de Poutine – chacun bien sûr étant libre de ses opinions.

Le métier du Général Roland Dubois lui donne l’avantage de bien connaître « la chose militaire » et l’expérience qui va avec lui permet de répondre à M. Myard, autre défendeur dans les « 4 Vérités » d’une certaine bienveillance par rapport à Poutine.

Fallait-il prendre des sanctions envers Poutine en 2014 ? La réponse est oui. Le seul reproche est certainement qu’elles n’ont pas été assez sévères car, pour un des 5 membres permanents du Conseil de sécurité de l’ONU, il n’est pas anecdotique d’enfreindre l’article 2 de la Charte, principalement dans l’acceptation d’utiliser des moyens pacifiques pour régler ses différends et surtout violer l’intégrité territoriale de chaque pays définie par le droit international, que cette même Russie a accepté, en contrepartie de l’abandon des armes nucléaire sur le territoire ukrainien.

Si la grande majorité des pays « satellites » de l’ex-URSS ont décidé de rejoindre l’Occident, c’est que, contrairement aux pays ouest-européens, ils ont enduré pendant une cinquantaine d’années les brimades d’un système dictatorial funeste et que leur hantise serait d’y retourner.

L’Histoire nous a démontré que céder le moindre pouce de terrain à un dictateur n’était en aucun cas la solution car ce serait montrer notre faiblesse et encourager celui-ci à étendre ses velléités expansionnistes.

L’utilité de l’OTAN n’est plus à démontrer puisque seuls ceux qui n’ont pas pu y adhérer restent pour Poutine des proies faciles.

Selon François Michaut, l’Ukraine ne serait pas une démocratie, sachant que 50 années de domination russe n’ont pu en faire qu’un pays à l’image de la Russie. Il faut du temps et de la volonté pour en sortir : ils ont la volonté ; laissons-leur du temps pour « nettoyer les écuries d’Augias » que leur a laissées leur ancien « seigneur ».

Les richesses du sous-sol russe sont en effet « inimaginables », selon les termes de M. Michaut, mais celles de l’Ukraine, bien que moins importantes, restent non négligeables et sont accaparées par Poutine pour éliminer un concurrent qui restreindrait sa capacité de chantage envers les Européens. Poutine, avec la richesse de son sous-sol, aurait pu devenir un géant économique mais il a préféré, par mégalomanie, utiliser la force pour assouvir son désir de puissance.

La Crimée, si elle a bien été « russifiée » en 1774, appartenait auparavant au Sultan de Constantinople et, si Khrouchtchev l’a cédée à l’Ukraine, c’est parce qu’il avait admis qu’elle serait mieux administrée par celle-ci, vu sa proximité, que par la Russie.

N’oublions pas non plus que la Russie a reconnu que la Crimée constituait une république autonome de l’Ukraine avant le « pseudo-référendum », non reconnu par la communauté internationale, la rattachant à la Russie.

Enfin, pour ceux qui pensent qu’il faut céder à Poutine afin d’éviter une Troisième Guerre mondiale, je signale que c’est le même scénario qu’en 1938. Et que ce scénario n’a, sauf erreur de ma part, pas empêché la Deuxième Guerre mondiale !

Si Troisième Guerre mondiale il doit y avoir, je préfère ne pas choisir en plus le déshonneur et c’est la raison pour laquelle je soutiens le Général Roland Dubois.