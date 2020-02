Un livre indispensable sur la présidence Trump

La présidence de Donald Trump est la plus importante pour les États-Unis et pour le monde depuis la présidence de Ronald Reagan il y a quatre décennies.

Comme Ronald Reagan en son temps, Donald Trump a hérité d’une situation intérieure et internationale gravement détériorée par un prédécesseur désastreux, et il a été élu parce qu’il incarnait un espoir de redressement. Comme Ronald Reagan et sans doute davantage encore que lui, Donald Trump a dû agir dans un contexte où le mépris de la gauche planétaire s’est immédiatement déversé sur lui.

Comme Ronald Reagan, il s’est mis immédiatement au travail, et, malgré les insultes, les propos diffamatoires, les obstacles sur son chemin, il a avancé et obtenu des résultats remarquables. Comme cela est arrivé pour Ronald Reagan, ces résultats sont largement ignorés ou ensevelis sous une propagande négative et omniprésente.

Jusqu’à ce jour, Ronald Reagan se trouve décrit presque constamment comme un acteur de série B un peu niais, et le fait que ce soit sous sa présidence que l’économie américaine a connu sa plus longue période de croissance au XXe siècle est occulté. Le fait qu’il ait mis en œuvre une stratégie qui a permis aux États-Unis de gagner la guerre froide et de provoquer l’effondrement de l’Union soviétique grâce auquel des dizaines de millions d’êtres humains ont été délivrées du communisme et ont pu retrouver la liberté est occulté aussi.

Donald Trump se trouve aussi décrit comme un crétin délétère et inculte. La croissance et le plein-emploi qu’il a rétablis aux États-Unis sont attribués à la chance et non à ses décisions, et son action contre le terrorisme islamique, pour l’endiguement de la Chine et pour un Proche-Orient plus stable, plus apaisé, et plus libre est totalement ignorée.

Quasiment tous les livres parus sur Reagan en son temps étaient des livres falsificateurs et condescendants.

C’est pire encore, aujourd’hui, pour Donald Trump. En dehors des livres que je lui ai consacrés pour rétablir la verité, seul Drieu Godefridi s’est, courageusement, démarqué du mensonger conformisme ambiant, et ses livres, « La révolution Trump » et « Le monde de Trump », sont tout aussi indispensables pour qui veut comprendre que mes propres livres : « La révolution Trump ne fait que commencer » et « Ce que veut Trump ».

En cette année 2020 où Donald Trump arrive au terme de son premier mandat et sera sans doute réélu au mois de novembre prochain, décrire ce qu’il a accompli est indispensable. Je le ferai dans un prochain livre. Drieu Godefridi le fait dès aujourd’hui dans un livre que je recommande très vivement à ceux qui me lisent. Le livre s’appelle « Reload. Comment l’Amérique invente le siècle ».

Drieu Godefridi expose dans une première partie ce que ­Trump a accompli en politique intérieure : volonté de restaurer la frontière sud du pays aux fins de juguler l’immigration clandestine, déréglementation, baisse des impôts, libération de la production d’énergie, réforme de la justice dont l’axe essentiel a été le rétablissement d’une Cour Suprême respectant à nouveau pleinement la Constitution dont elle est la gardienne depuis que les institutions du pays ont vu le jour.

Il passe ensuite à la politique étrangère, et explique de manière remarquable la façon dont Trump procède avec la Chine communiste, l’attitude de Trump vis-à-vis de l’OTAN et des Nations Unies, la réforme qu’il entend mener à bien au Proche-Orient (et qui avance), le recours à la notion reaganienne de « paix par la puissance ».

Il termine le livre en expliquant ce qui est en jeu dans ce que Trump est en train d’accomplir : un retour à une vision libérale-conservatrice du monde face à une vision socialiste, qu’il décrit comme socialiste-européanisante, et il parle d’une véritable guerre culturelle qui est effectivement en cours. Il pense que la vision libérale-conservatrice que porte Trump l’emportera et que le siècle qui commence sera américain. Je le pense aussi. Et le livre de Drieu Godefridi devrait être mis entre les mains des dirigeants européens afin qu’ils discernent que leur vision socialiste conduit le vieux continent vers l’impasse et le déclin.