Une élection cruciale pour l’avenir du monde

Les journalistes et commentateurs français qui parlent de l’élection présidentielle américaine du 3 novembre, à deux ou trois exceptions près, mentent sans cesse.

C’est normal. Ils sont de gauche. Ils reproduisent les mensonges qu’ils trouvent dans les médias de gauche américains dans lesquels tous les commentateurs mentent, eux aussi.

La conséquence de leurs mensonges est que peu de Français savent ce que Donald Trump a accompli au cours de son premier mandat : journalistes et commentateurs français n’en ont rien dit, et se sont contentés de proférer des imbécillités diffamatoires.

Peu de Français savent quoi que ce soit des crimes dont s’est rendue coupable l’administration Obama finissante: ces crimes sont pourtant d’une telle ampleur et d’une telle gravité qu’ils atteignent mille fois au moins la gravité du scandale du Watergate dont on ne cesse pourtant de parler jusqu’à ce jour.

Les coupables de ces crimes devraient purger de lourdes peines de prison : ce n’est pas le cas jusqu’à ce jour, pour des motifs inquiétants, qui tiennent à ce que les coupables font partie d’un ensemble de gens douteux qui ont du pouvoir à Washington, et gardent ce pouvoir quel que soit le Président (ce sont ces gens que Donald Trump appelle l’État profond).

La conséquence la plus préoccupante des mensonges des journalistes et commentateurs français qui parlent de l’élection présidentielle américaine du 3 novembre est l’ignorance, dans laquelle ils maintiennent ceux qui les écoutent, de la situation qui règne actuellement aux États-Unis, de ce qu’est aujourd’hui le parti démocrate, et de ce qui est dans le programme du candidat démocrate, Joe Biden, et de sa colistière Kamala Harris.

Les États-Unis sont dans une situation d’intense fébrilité. Et cette fébrilité est entièrement de la responsabilité de la gauche américaine, qui a soutenu depuis fin mai la plus grande vague d’émeutes que le pays ait connue depuis très longtemps.

Tout un chacun aux États-Unis sait que les émeutes peuvent renaître au moment des élections. Des fraudes électorales massives sont en cours et sont, elles aussi, de la responsabilité de la gauche américaine: dans tous les États tenus par des gouverneurs démocrates, des millions de bulletins de vote ont été envoyés sans vérification des listes électorales.

Des litiges auront sans doute lieu, qui pourraient durer des semaines. Le parti démocrate est devenu un parti d’extrême gauche qui entend prendre le pouvoir par tous les moyens dont il peut user.

Le programme démocrate est lui-même un programme d’extrême gauche qui, en France, pourrait être validé par Jean-Luc Mélenchon ou Olivier Besancenot, et sa mise en œuvre aurait des conséquences très lourdes pour l’économie et la société américaines, mais aussi pour le monde, car il est imprégné d’aveuglement complice face à la Chine, à l’Iran des mollahs et au terrorisme islamique.

Que rien de tout cela ne soit dit en France est scandaleux.

Il se répète aux États-Unis que l’élection du 3 novembre est la plus importante depuis celle de 1860. Ceux qui soutiennent Trump pensent qu’il s’agit de sauver le pays, et ils se mobilisent. Ceux qui lui font face pensent qu’ils doivent absolument l’emporter pour parachever la transformation radicale du pays enclenchée sous Obama.

Une victoire de Trump signifierait que les États-Unis resteront un pays prospère qui continuera à protéger le monde face au danger islamiste (aucun journaliste ou commentateur français n’a relevé que les attentats islamiques en Europe ont eu lieu sous Obama, et ont quasiment cessé sous Trump).

Une victoire de Biden signifierait un déclin rapide des États-Unis, économiquement et géopolitiquement, ce qui aurait des effets planétaires très délétères. C’est pour expliquer tout ce qui n’est jamais expliqué en France que j’ai écrit un livre, disponible en librairie depuis le 8 octobre: «Après Trump?»

J’y dis: après Trump, ce sera encore Trump, et ce sera encore l’Amérique, ou ce sera la gauche américaine, et ce sera très différent. Le livre est destiné à ceux qui veulent comprendre.