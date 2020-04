Une gauche plus virulente que le virus !

Version classique

Pour la gauche américaine et ses médias, la pandémie est une aubaine.

Nicole Wallace de MSNBC l’avoue le 22 avril : « À ce malheur, il y a quelque chose d’infiniment bon, c’est que Donald Trump va enfin être rattrapé par ses péchés. »

Cette résistance à Trump, butée, inextinguible, sous-tend le coup politico-législatif continu qui vise à délégitimer le président. Saison I : fiction d’une collusion avec la Russie. Saison II : tentative de destitution autour d’inventions sur l’Ukraine. C’est à présent la Saison III : Nancy Pelosi, 3e personnage de l’État, exige une nouvelle procédure contre Trump – cette fois pour « sa gestion criminelle et incompétente de la crise ».

Les gauchistes mondialistes du parti démocrate sont en parfaite symbiose avec les leaders de l’UE. Tous ont hurlé de concert quand Trump a suspendu les paiements à l’OMS complice du PCC. Tous méprisent le Pr Raoult, alors que ceux qui ont été sauvés grâce à son protocole sont presqu’aussi nombreux aux États-Unis que les 54 000 morts.

Dans le Michigan, une élue guérie, pourtant démocrate et noire, a été menacée d’éviction pour avoir publiquement remercié Trump pour sa loi du « Droit à essayer » les médicaments.

Alors que les Pelosi, Schiff, et autres enragés s’accrochaient à leur funeste entreprise en janvier, Trump s’alarmait des rumeurs venues de Wuhan et constatait l’étendue du legs d’Obama dans les hôpitaux américains : pénurie d’équipements et des milliers de réglementations débiles paralysant les services. Ce à quoi Trump s’est attaqué en premier, juste après avoir suspendu les vols avec la Chine dès le 31 janvier, au milieu des accusations de « racisme ».

Pelosi, De Blasio et Cuomo en tête, ceux-là mêmes qui geignent sans cesse et comptent le plus de morts, ont passé le mois de février entier à inciter la population prendre le métro et à aller dans les quartiers chinois « pour contrer Trump ». La haine « virale » de Pelosi et Cie pour Trump et le peuple explique les retards dans le vote de près de 3 trillions de dollars de secours à l’économie. En essayant de glisser dans la législation les lubies habituelles (avortement, climat, etc.), la gauche a démontré que l’idéologie partisane est tout ce qui lui importe. Pire ce sera pour Trump, mieux cela vaudra pour nous, pensent-ils.

Or, Trump s’est montré particulièrement efficace dans cette crise. Par prudence politique et par compassion, il a délibérément sacrifié l’économie qui assurait sa réélection pour se mettre aux ordres des virologues. Critiqué pour la fermeture, il l’est à présent pour la réouverture car plusieurs gouverneurs « démocrates », comme nos petits caporaux français, ont pris goût aux méthodes autoritaires du confinement.

