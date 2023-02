Une guerre aussi absurde que dangereuse

Vladimir Poutine a été formé par le régime soviétique dans ce qu’il avait de plus caractéristique : son système de renseignements et sa police.

Et les Russes, dans leur grande majorité, ont aussi été formés par le soviétisme, qui perdure évidemment malgré la disparition du communisme ; il s’est simplement transformé en nationalisme.

Il me paraît tout à fait illusoire de penser que la disparition éventuelle de Poutine arrêterait cette manière de penser.

C’est d’ailleurs exactement le même schéma avec l’Ukraine : ce que d’aucuns appellent « démocratie » est un régime directement issu d’une révolution à caractéristique nationaliste, attisée par l’Amérique : spectacle étonnant du vice-président des USA haranguant la foule place Maïdan !

Le problème étant que ce nationalisme prend des allures directement inspirées du IIIe Reich, comme le met en évidence, parmi d’autres, un avertissement tout récent de la « Tribune juive de France ».

Il ne faut pas perdre de vue l’immensité stratégique de la Russie, moindre certes que celle de l’URSS, mais qui s’étend toujours de l’Atlantique au Pacifique.

Quand, dans le livre de Jules Verne, on voit Michel Strogoff mettre des mois pour aller de Moscou à Irkoutsk, porte de la Sibérie, souvenons-nous qu’il lui en aurait fallu autant pour aller de Irkoutsk à Magadan, près du Kamachatka.

Et ces immensités recèlent des richesses inimaginables auprès desquelles celles de l’Ukraine ne pèsent rien.

Cette immensité a perdu des conquérants aussi impétueux que Napoléon ou Hitler.

Quand ce dernier avait conquis plus de mille kilomètres de la profondeur de cet espace, quand ses armées fortes de deux cents divisions bloquaient Leningrad, Moscou et Stalingrad, les Russes que l’on croyait à bout ont encore réussi à réunir 750 chars lourds et mille avions pour rompre l’encerclement. Et ce sont ces gens-là qu’on espère conquérir avec quelques chars Léopard ?

Il ne faut pas non plus oublier le jour où Truman, à Potsdam, a averti Staline du succès atomique d’Alamogordo. Ce dernier n’a guère paru surpris car il le savait déjà : espionnage et recherche aidant, il est rapidement devenu le plus grand possesseur de bombes A puis H.

Le communisme a disparu, mais Poutine les possède toujours, les entretient et évidemment les développe.

Peut-on concevoir une Russie défaite et humiliée sans que cet arsenal ait servi ?

La Crimée a toujours été russe : les batailles d’Inkermann et de Sébastopol ont été gagnées contre des Russes, pas des Ukrainiens. Et ce n’est que Krouchtchev (né en Ukraine !), lorsqu’il est devenu peu après Staline premier secrétaire du parti communiste, qui a mis cette province de Crimée dans la république soviétique d’Ukraine, par simple commodité. Ethniquement, cette région est répartie entre Tatars d’origine turque, et Russes blancs.

Sans doute Vladimir Poutine s’est-il mis totalement en tort en commençant la guerre ; mais, en 1914, les Français, eux aussi, ont attaqué l’Allemagne pour reconquérir l’Alsace – que d’ailleurs, en 1918, Wilson voulait laisser aux Allemands pour suivre le principe de l’intangibilité des frontières ! Éternelle myopie américaine.

De même, l’Ukraine n’a jamais été européenne, ni de près, ni de loin ; mais toujours dans l’orbite de la Russie.

À l’époque de Louis XV, l’Europe s’arrêtait à la Pologne, immense pays qui allait de la Baltique à la Mer noire, et qui a été dévoré simultanément par les Prussiens et les Russes. D’où, sous Napoléon, les batailles en Europe d’Austerlitz, Eylau et Friedland contre le tsar, sans jamais que soit même évoqué le mot Ukraine …

Évidemment, il faut faire la paix, cette guerre est aussi absurde que terriblement dangereuse, à cause de l’arsenal atomique.

Cette paix, ce ne sont ni les armes, si modernes soient-elles, ni les Européens qui l’obtiendront : ce sera un accord direct entre puissances nucléaires, Poutine et le Président des USA – le jour où ce dernier en comprendra la nécessité !

François Michaut