Une guerre rendue inévitable

Chaque semaine depuis plus de 100 jours qu’a débuté l’intervention russe en Ukraine, certains des commentateurs intervenant dans les « 4 Vérités » cherchent à nous convaincre que « la guerre déclenchée par le dictateur russe Poutine contre un pays démocratique, l’Ukraine », devrait susciter « une large et presque unanime indignation ».

Certains en arrivent même à tenir des propos d’une haine particulièrement outrancière, reprenant les bobards habituels de la propagande de guerre.

Faisant partie de « ceux qui trouvent des excuses à l’invasion russe de l’Ukraine », mon indignation se manifeste – mais envers ceux qui ont rendu cette intervention militaire inévitable comme le jugeait Montesquieu : « Les responsables des guerres ne sont pas ceux qui les déclenchent mais ceux qui les rendent inévitables. »

Or, chez ces commentateurs, on serait bien en peine de trouver la moindre allusion aux provocations bien réelles du gouvernement ukrainien depuis le coup d’État de 2014 et, à travers lui, les provocations de l’OTAN – provocations qui ont rendu l’intervention russe inévitable.

Depuis 2014, le Donbass russophone est bombardé par l’artillerie ukrainienne avec une nette accélération à la veille de l’intervention russe et, aujourd’hui encore, avec les beaux canons livrés par le gouvernement français qui visent préférentiellement les zones résidentielles.

Par ailleurs, peu avant l’intervention russe, la concentration de l’armée ukrainienne près du front du Donbass et à la frontière de la Crimée et les livraisons massives d’armements par les gros porteurs US, ont conduit le gouvernement russe à répondre par des manœuvres proches de la frontière ukrainienne pour essayer de dissuader le gouvernement de Kiev d’envahir le Donbass et la Crimée, comme il devenait évident que c’était son intention. Peine perdue !

Pour quelles raisons le Pentagone a-t-il financé l’installation d’une trentaine de laboratoires de guerre bactériologique sur le territoire ukrainien, laboratoires abritant 23 agents pathogènes comme la peste, le choléra, l’anthrax ou la peste porcine africaine ? La sous-secrétaire d’État pour les Affaires politiques des États-Unis, Victoria Nuland (Mrs Fuck the EU !) l’a confirmé le 8 mars devant une commission du Sénat US. Il faut ajouter la demande d’entrée de l’Ukraine dans l’OTAN, la présence de nombreux officiers de l’OTAN et de membres des services secrets.

Quand un pays comme l’Ukraine a pour voisin un pays militairement très puissant comme la Russie, le bon sens voudrait qu’il s’abstienne de faire dans la provocation et qu’il soit attentif aux mises en garde du pays voisin s’il veut rester en paix. Sinon, c’est que ses dirigeants recherchent la guerre en en faisant porter la responsabilité sur celui qui la déclenche préventivement pour assurer sa sécurité. Non, Poutine n’a pas fait d’erreur, on ne lui a tout simplement pas laissé d’autre choix.

On a connu de nombreuses fois cette stratégie du pompier pyromane dans le passé, même récent.

Non, il ne s’agit pas d’une « simple guerre régionale pour des frontières entre deux pays ». Jusqu’au coup d’État de 2014 et l’imposition de la seule langue ukrainienne, la population du Donbass ne cherchait nullement à faire sécession. Ce sont les répressions sauvages des manifestations pacifiques des russophones et les violentes menaces de Porochenko en mai 2014 qui ont conduit au soulèvement de cette population et à la guerre civile à laquelle la Russie ne pouvait rester indifférente. Si le gouvernement de Kiev avait eu une attitude plus conciliante, la Crimée serait encore ukrainienne et cette guerre n’aurait pas eu lieu.

Alors pourquoi cette recherche d’un conflit avec la Russie au prix du sang des Ukrainiens ? La réponse se trouve sans doute dans les propos de certains politiciens va-t-en-guerre, comme ceux de Condoleezza Rice : « La Russie occupe 15 % des terres émergées, représente environ 2 % de la population mondiale et a 30 % des richesses mondiales en matières premières, il va falloir régler ce problème. »

Tous les faits montrent qu’il s’agit, sans guère de doute, d’une guerre par procuration de l’OTAN contre la Russie en utilisant le sang ukrainien. L’hystérie politico-médiatique anti-russe primaire cherche avant tout à nous le cacher. Ayons une pensée pour toutes les victimes de ces monstres froids qui ont rendu la guerre inévitable et font tout pour la faire durer sous le prétexte fallacieux d’« aider l’Ukraine à se défendre ».

Jean-Claude Despignes