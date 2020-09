USA: vers une fraude électorale massive?

La funeste année 2020 avait pourtant bien commencé pour Trump: économie triomphante, victoire sur les démocrates qui voulaient le destituer, succès divers dans les négociations commerciales et en politique étrangère.

En face de lui, un adverse pitoyable sur tous les plans: Joe Biden qui, après 47 ans de vie politique, au Sénat puis comme Vice-Président d’Obama, ne compte aucun succès personnel mais est illustre pour ses gaffes, son opportunisme, son népotisme et sa corruption.

Biden, sous-doué mais achetable, docile et sans principes se retrouva, par défaut, le choix des démocrates. Présenté comme «centriste», imposé par le Parti car jugé «plus rassurant» que Sanders, le socialiste déclaré, vainqueur des primaires, Biden est aujourd’hui allié à cette gauche marxiste radicale qui veut transformer la première démocratie du monde en paradis socialo-communiste vert. Son «programme», délirant, lui est dicté par Sanders et autres extrémistes qui se sont déjà taillé des postes dans sa future administration.

Quant à sa co-équipière, Kamala Harris, elle n’a également aucun talent prouvé et son «intersectionnalité» est frauduleuse: elle n’est ni noire, ni victime et, en plus, probablement pas éligible. Elle compense par le vice dans la méchanceté que le public a pu apprécier lors du procès en sorcellerie fait au Juge Kavanaugh en 2018. Biden est gravement atteint de sénilité cliniquement certifiée. En cas de victoire, il serait rapidement écarté au profit de Harris qui serait « la première femme président et noire».

La gauche déjantée n’avait donc ni programme ni personne de crédible à opposer à Trump, le fringant gouverneur de Californie, Gavin Newsom, pas fou, se réservant pour 2024.

Survint la pandémie dont on sait aujourd’hui qu’elle fut outrageusement surexploitée.

Puis, à partir du 25 mai, jour du décès du malfrat George Floyd, dont on sait à présent qu’il est mort d’un arrêt cardiaque dû à une overdose, éclatèrent des émeutes racialistes quotidiennes dans les municipalités démocrates.

La gauche s’étant laissé prendre de court en 2016, elle a organisé aussitôt la «résistance à ­Trump», ou coup d’État permanent qui devient insurrection révolutionnaire. Sa mauvaise foi et son hypocrisie sont sans borne : Trump a non seulement fait tout ce que le Dr Fauci avait préconisé au 13 mars, mais il s’est aussi investi à fond pour réapprovisionner l’Amérique, dépourvue depuis Obama-Biden de fournitures médicales de base, informer et rassurer la population, puis remettre le pays à flot. Il a sacrifié son économie sans sourciller mais, déjà, le chômage, grimpé à 15% en avril, est retombé à 8,4%. Sa gestion de cette crise est remarquable à tous égards mais la gauche répète « qu’il a refusé de faire face à ses responsabilités ». À la sinistre convention démocrate, Obama alla jusqu’à le déclarer personnellement responsable de chacune des 173 000 morts attribuées au virus au 20 août. Morts dont on sait que 6 % seulement étaient dues au virus ! Tandis que Pelosi assurait que la Chine n’était nullement le problème: «car le problème, c’est le virus Trump».

Or Trump n’est pas plus responsable de ces morts que du chaos organisé.

Trump, président de la Loi et de l’Ordre, président de l’empathie pour les victimes réelles des violences, peut s’appuyer sur un bilan excellent et des promesses tenues. Il s’affirme seul rempart entre l’Amérique traditionnelle et les forces du mal qui veulent la détruire, elle et la civilisation occidentale.

Sa réélection ne devrait faire aucun doute, le seul sondage qui vaille étant celui du 3 novembre.

L’incertitude vient du système de vote américain, indigne même d’une république bananière. Les États démocrates empêchent le vote sur pièce d’identité avec photo, jugé « raciste ». La fraude électorale, dont la gauche est spécialiste depuis Carter, s’appuie en 2020 sur la terreur du Covid-19 pour inciter l’électorat à voter par voie postale !

Un billet de 20 $ a déjà peu de chance de parvenir au destinataire, un vote Trump aucune.

Le seul espoir est que les électeurs de Trump, la majorité silencieuse, grossie par les démocrates respectables, trouve le courage physique d’aller aux urnes, le jour même et en personne, là où, peut-être, des tueurs les guettent.