Vers un totalitarisme soft planétaire

Rien ne sera comme avant, a dit Klaus Schwab, le fondateur du Forum de Davos, en janvier 2020.

Et, vingt mois plus tard, l’affirmation semble se concrétiser.

La plupart des pays occidentaux ont connu une phase d’enfermement et de contrôle des déplacements des populations quasiment sans précédent et, tétanisées par la peur de la mort, les populations ont accepté.

Il y a eu dans plusieurs pays occidentaux, dont la France, des phases de couvre-feu, également acceptées par les populations : la peur de la mort, toujours.

Désormais, au nom de la santé, est venu le temps du « passeport sanitaire » obligatoire pour se rendre quasiment partout, et, dans de nombreux cas, pour garder son emploi et pouvoir encore gagner sa vie.

Le « passeport sanitaire » doit être montré dans plusieurs pays occidentaux, dont la France, pour se rendre au café, au restaurant, au cinéma et dans de multiples autres lieux, et les contrôles de police sont fréquents.

Le « passeport sanitaire » s’obtient en se faisant vacciner, mais, dès lors que les vaccins ne fonctionnent pas vraiment comme des vaccins, et n’empêchent ni d’être contaminé ni d’être contagieux, le port du masque est, dans nombre de pays occidentaux, devenu obligatoire dans la plupart des espaces intérieurs, sauf à son domicile.

Ne pas être vacciné, dans les pays où le « passeport sanitaire » existe, implique d’être un paria, à qui il reste la possibilité de marcher dans la rue, de se déplacer en voiture ou, pour le moment, par les transports en commun, mais pas celle de franchir les frontières, sauf en passant des tests.

Et encore : il est impossible de se rendre dans de nombreux pays, sauf « motif urgent et impérieux ».

Jamais depuis la Deuxième Guerre mondiale, il n’y a eu autant de restrictions à la liberté de voyager.

Il faut ajouter que les économies de nombre de pays occidentaux ont elles-mêmes été détériorées et transformées.

La phase d’enfermement a été fatale à de nombreux petits commerces et à des centaines de petites entreprises, et très profitable pour de très grosses entreprises, telles celles pratiquant le commerce en ligne.

Des personnes se sont retrouvées sans emploi, et le nombre des chômeurs et des pauvres a augmenté.

Des subterfuges très coûteux ont été utilisés par divers gouvernements occidentaux pour rémunérer les personnes enfermées et pour aider les entreprises condamnées à l’inactivité et des gouvernements ont emprunté massivement et accru considérablement leur dette, ce qui ne sera pas sans conséquences.

Le fonctionnement politique lui-même a été détérioré dans plusieurs pays, parfois gravement, et la démocratie a été atteinte.

En France et dans d’autres pays, un « état d’urgence sanitaire » a suspendu le fonctionnement des institutions et donné les pleins pouvoirs au Président.

Aux États-Unis, le prétexte sanitaire a permis un recours massif au vote par correspondance, qui a conduit à des fraudes elles-mêmes massives sans lesquelles Donald Trump serait encore à la Maison Blanche.

Le déclencheur de tout cela a été une pandémie déclenchée par la Chine, qui a, je dois le répéter, mené une opération de guerre biologique en cachant qu’une maladie née à Wuhan d’un virus modifié sorti d’un laboratoire était contagieuse et en laissant partir des gens de Wuhan vers le reste du monde.

Le tout, en empêchant les gens de la province de Hubei, où se trouve Wuhan, de se rendre dans le reste du pays.

à la guerre biologique s’est ajoutée la guerre psychologique déclenchée par l’OMS, qui, en publiant des chiffres de létalité délirants, a permis la peur de la mort.

La peur de la mort aurait dû s’estomper avec la publication des chiffres de létalité réels, mais les chiffres réels n’ont pas été publiés.

Quand il est apparu que des médicaments pouvaient soigner la maladie, ces médicaments ont été diabolisés aux fins que la seule issue soit les vaccins, qui mènent aux « passeports sanitaires ».

Ce qui se passe contient de multiples dimensions troubles et inquiétantes.

Je ne suis pas seul à penser que le but est la mise en place une nomenklatura mondiale et d’un totalitarisme soft planétaire recomposant la politique, la géopolitique, l’économie et la vie quotidienne.

La vigilance devrait rester de mise. Elle est, bien sûr, qualifiée de « complotisme ».