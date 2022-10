Vers une défaite logique de la Russie

Au rythme où vont les choses, la situation en Ukraine aura sans doute évolué quand cet article paraîtra.

Au moment où j’écris, la débâcle de l’armée russe s’accentue.

Le lendemain du discours prononcé par Vladimir Poutine pour promulguer « l’annexion » à la Russie de quatre provin­ces de l’Ukraine que l’armée russe n’occupe que de manière très partielle, la ville de Lyman dans la province de Donetsk tombait aux mains de l’armée ukrainienne, et sa chute suivait celle de Kupiansk et Izyum.

La libération de toute la province de Donetsk avant l’hiver devient une possibilité.

La libération de l’intégralité du Donbass pendant l’hiver n’est pas impossible.

La ville de Kherson, au Nord de la Crimée, est sur le point de tomber et serait déjà tombée si Poutine n’avait pas ordonné aux soldats qui s’y trouvent de rester sur place.

Les officiers présents à Kherson avaient dit à Poutine, il y a peu, que leur situation était désespérée et demandé l’autorisation de se retirer.

Ceux qui imaginaient que l’armée russe était puissante et efficace voient leurs illusions se dissiper, et ceux qui imaginaient qu’elle remporterait la victoire ne peuvent que déchanter.

Je n’ai jamais fait partie des uns ni des autres.

Quiconque connaissait l’état de la Russie aujourd’hui, et les budgets dont disposait l’armée russe, savait que la Russie était un pays en déclin, et ressemblait plus à un pays du tiers-monde qu’à un pays développé.

La Russie vit de l’exportation de matières premières et a peu d’industries.

Les zones développées du pays se situent à l’Ouest dans les régions de Moscou et de Saint-Pétersbourg.

S’en éloigner pour prendre la direction de la Sibérie montre vite l’existence de zones pauvres ou très pauvres.

La Russie a un produit intérieur brut équivalent à celui de l’Espagne, avec une population trois fois plus nombreuse.

Les commentateurs occidentaux soutenant Poutine insistent souvent sur le faible produit intérieur brut de l’Ukraine et sur l’existence de corruption dans le pays, mais oublient de dire que, sur ces deux points, la Russie n’est guère mieux placée.

Le produit intérieur brut par tête de l’Ukraine se situe environ à 4 000 dollars et celui de la Russie se situe à 10 000 dollars, essentiellement grâce au gaz et au pétrole, mais les revenus issus du gaz et du pétrole profitent à une infime minorité.

Dans le classement des pays en matière de liberté économique et de corruption, l’Ukraine est à la cent trentième place mondiale, mais la Russie est quasiment au même niveau, et se situe à la cent treizième place.

L’armée russe est une armée déficiente et est elle-même une armée du tiers-monde.

Elle dispose encore des armes atomiques datant de l’époque soviétique, et Poutine a fait construire des prototypes d’armes modernes qui sont l’arbre qui cache la forêt.

L’Ukraine seule n’aurait certes pas pu résister, mais elle n’est pas seule.

Elle a choisi de se rapprocher du monde occidental.

Dès les premiers jours de la guerre, l’armée russe a été en situation d’échec, et le monde occidental a vite décidé d’aider l’Ukraine.

Dès ce moment, les dés étaient jetés, et la situation actuelle était prévisible.

J’ai dit dès le début du mois de mars que l’armée russe allait perdre.

Je n’ai jamais pensé qu’elle pourrait remporter la victoire, non.

Je n’ai, hélas, pas été surpris par les crimes de guerre commis par l’armée russe.

Celle-ci a commis des crimes de guerre en Tchétchénie il y a vingt ans et en Syrie plus récemment.

J’ai juste été surpris de voir tant de gens en France avoir des illusions et imaginer excessivement : les données étaient disponibles.

J’ai été surpris aussi de voir tant de gens en France se situer du côté du dictateur russe, ennemi avéré du monde occidental, et pas du côté du monde occidental dans lequel ils vivent.

Les discours sur le « globalisme » et le fait que Biden soit un Président des États-Unis nocif constituent des explications partielles, mais n’expliquent pas tout.

L’Ukraine est aujourd’hui une démocratie qui se rapproche du monde occidental, la Russie est dirigée par un dictateur ennemi du monde occidental.

Il y a un agressé et un agresseur.

Que des gens qui se prétendent défenseurs du monde occidental se situent du côté d’un ennemi du monde occidental me laisse songeur.