Charia et vie en société

Dès qu’il y a rassemblement de plusieurs personnes, ne serait-ce que deux, des règles s’imposent.

Ces règles diffèrent suivant le degré d’évolution des personnes, des us et coutumes, de la religion, et surtout de l’éducation.

La décolonisation et le sauve-qui-peut de presque tous les Européens d’Afrique, et surtout d’Afrique du Nord, ont engendré un tel désastre économique et une violence insupportable que, maintenant, les habitants fuient leur pays et nous envahissent avec la complicité de nos gouvernants.

Le problème est qu’ils arrivent avec leurs coutumes, et surtout avec l’islam, leur religion incompatible avec nos lois. Ils veulent non seulement la pratiquer, mais aussi nous l’imposer – et ils y arriveront avec la lâcheté de nos gouvernants successifs.

Bien que soi-disant Français par leur naissance, et souvent depuis plusieurs générations, une grande majorité est élevée par leurs parents dans la haine de la France et des Français.

L’actualité sportive nous en a fourni la preuve voici quelques jours avec le match France-Maroc. Je ne suis pas Madame Soleil mais j’aurais pu prédire que, quel que soit le résultat, il y aurait pour des millions d’euros de casse dans toute la France.

Quelques jours avant, la France avait battu l’Angleterre et, à ce que je sache, les milliers d’Anglais vivant en France n’ont rien cassé. Il faut être complètement aveuglé par des idées politiques ou humanitaires pour ne pas faire la différence.

Il faut lire le livre de Ghislaine Dumesnil : « Mahomet au volant la charia au tournant » aux éditions Riposte Laïque.

Cette conductrice de la RATP, qui a été obligée de quitter son emploi, a témoigné de ce que ses collègues musulmans refusaient de prendre un volant qu’une femme avait touché, refusaient de la saluer, embarquaient leurs tapis de prière dans le bus avec l’accord des dirigeants de la RATP. Elle a été obligée de porter des pantalons, honte à eux !

Il est plus que temps de réagir, sinon ils nous chasseront ou nous obligeront à adopter la charia. Et où irons-nous ? Ces gens-là ne sont pas faits pour vivre avec nous en démocratie ; il leur faut la charia et la politique du coup de trique.

Il y a une minorité de bons que l’on peut garder mais il faut faire le tri et expulser le reste.

Il est urgent de fermer nos frontières aux islamistes, de fermer les écoles coraniques, d’expulser les imans et fermer les mosquées où est prêchée la charia.

Les pays d’accueil refusent certes les expulsés. Mais par quelles lois sont-ils entrés chez nous ? Ce sont avec les mêmes lois qu’il faut les reconduire d’où ils viennent ; les bateaux humanitaires connaissent le chemin, affrétons-les.

Une femme (humanitaire) pérorait : Il y en a parmi eux qui sont devenus meilleurs ouvriers de France. Ceux-là, il faut les garder, mais combien nous pourrissent la vie ?