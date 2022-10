Honneur à Christine Tasin !

Surnommée « la bouffeuse d’islam » par le quotidien « Libération », Christine Tasin, présidente de Résistance Républicaine, a été interrogée récemment dans les locaux d’une gendarmerie du Morbihan, suite à ses écrits où elle a allumé une porte-parole musulmane.

Jeudi 6 octobre à 10 heures, ce sont les flics de la police de la presse de Paris (BRDP) qui sont venus cueillir Christine à la maison, suite à une plainte de la préfecture de police de Paris.

Cette femme extraordinaire, ancienne professeure agrégée dans un lycée, mène une croisade contre l’islam depuis de nombreuses années.

Du coup, elle a été arrêtée des dizaines de fois, dans cette France qui protège la religion musulmane, et a subi de multiples gardes à vue.

Autant d’épreuves physiques et intellectuelles qui ne l’ont pas découragée, mais ont renforcé sa détermination dans un combat de civilisation qu’elle estime juste, pour « sauver la France d’un péril ».

Convoquée des dizaines de fois devant les cours de justice pour ses écrits, Christine Tasin a notamment été relaxée par la Cour d’Appel de Versailles qui la jugeait pour avoir écrit : « L’islam est une saloperie. »

Devant cette cour de justice, les conseillers avaient été impressionnés par ce petit bout de femme, vêtue de rouge, qui leur avait répété, droit dans les yeux, « l’islam est une saloperie », en revendiquant la liberté d’expression et d’écrit dans cette France qui condamne plus les patriotes que les musulmans fichés S appelant au jihad.

Le combat de Christine Tasin s’inscrit dans la défense de la France et ses racines, le refus de se soumettre à l’islam conquérant, le refus du grand remplacement, le refus d’une immigration de masse.

Dans cette France à la dérive, qui se suicide, il faudrait des milliers de Christine Tasin, pour réveiller la conscience collective, comme avait tenté de le faire notre ami le colonel Pierre Chateau-Jobert, alias « Conan », dès 1976.

Comme Christine Tasin, « Conan » était animé par cet amour de la France et par deux qualités essentielles que possède Christine : la loyauté et le courage pour défendre ses idées et ses concitoyens.