Islamisme et aveuglement volontaire

L’appel au boycott des produits français qui se répand sur les comptes musulmans de réseaux sociaux, notamment au Moyen-Orient, met tragiquement en lumière l’aveuglement volontaire de nos dirigeants.

Si nous en croyons les gazettes et même le ministère des Affaires étrangères, cet appel au boycott serait la réponse des islamistes radicaux au discours d’Emmanuel Macron sur le «séparatisme islamique» et à son hommage à Samuel Paty, l’enseignant décapité.

Mais il suffit de lire ces textes, même distraitement, pour se rendre aisément compte qu’ils sont, comme le disait Bainville du traité de Versailles, «trop doux pour ce qu’ils ont de dur et trop durs pour ce qu’ils ont de doux».

Certes, il y a du progrès: il est désormais question d’islam et nos oligarques ne se contentent plus du fameux «padamalgam». Mais M. Macron et les siens persistent à ne rien comprendre du clivage – ce qui voue leurs tentatives à l’échec.

Il n’est pas vrai que cette guerre oppose l’islam radical à la république. C’est même doublement faux. Du côté de nos adversaires, comme de notre côté.

D’abord, il n’existe aucune frontière claire entre islam radical et islam modéré. La condamnation à mort pour avoir mal parlé du «Prophète» de l’islam est bel et bien portée par le Coran et non pas seulement par une poignée d’extrémistes.

Bien sûr, tous les musulmans ne sont pas pour autant des assassins. Mais il est absurde de ressasser en permanence que nous n’aurions aucun problème avec l’islam. En réalité, nous pouvons nous entendre avec certains musulmans, peut-être la majorité, mais nous avons un réel problème avec l’islam. Analogiquement, on pouvait naguère s’entendre avec un communiste, mais non avec l’idéologie communiste.

En sens inverse, il est inepte de croire que ce serait la république qui serait seule visée et qu’elle serait l’unique réponse aux assassins islamistes.

Pourquoi donc ne jamais parler de la France? Mais il est vrai que, si on accuse la France, comme M. Macron, de crimes contre l’humanité pour avoir civilisé l’Algérie, on ne risque pas de la rendre aimable, surtout pour les musulmans!

Quand le chef de l’État propose comme seule ligne de défense la promotion du «droit au blasphème», comment voulez-vous que les croyants ne soient pas heurtés?

Moi qui ne suis pas musulman, et qui suis même fort critique de l’islam – notamment parce que ce dernier s’est construit contre le christianisme, bien avant que notre vieille Europe ne s’oppose à lui –, je trouve profondément mal élevé et choquant d’humilier sans profit la foi de mes contemporains.

J’ai des raisons sérieuses de critiquer l’islam ; mais c’est tout autre chose de prétendre que, pour être un bon Français, il faudrait promouvoir toujours et partout le prétendu «droit au blasphème».

Si nos dirigeants voulaient vraiment vaincre le djihadisme (mais j’en doute, tant ce dernier sert leurs velléités liberticides), ils cesseraient d’insulter l’ensemble des musulmans (et même l’ensemble des croyants) et diraient clairement ce qui, dans le Coran, pose un problème à la France. Combien de morts faudra-t-il pour entamer enfin ce travail de clarification?