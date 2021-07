Mariages mixtes et islamisation silencieuse

Jeunes et beaux petits Français, qui tombez amoureux d’une jolie Marocaine, Algérienne, ou Africaine, mais musulmane, que vous soyez catholique, juif ou athée, vous ne pourrez épouser l’élue de votre cœur que si vous adoptez la religion musulmane.

Et là, pas d’échappatoire, c’est obligatoire! Sinon, le mariage ne se fait pas.

Quand vous aurez des enfants, ils seront automatiquement musulmans, puisque la mère et vous serez musulmans.

De plus, en cas de non-respect de votre nouvelle religion, la famille de votre épouse saura vous le rappeler – avec menaces si nécessaire!

Jeunes et belles petites Française, blondes aux yeux bleus, ou brunes aux yeux noirs et profonds, quand un bel Algérien, Marocain ou Africain, mais musulman, vous demande en mariage, nul n’est besoin pour vous de vous convertir à l’islam, car le Coran précise qu’un homme vaut deux femmes, à plus forte raison s’il est musulman.

Donc il est musulman pour deux. Et le mariage peut se faire même s’il ne se convertit pas à votre religion – ou même si vous ne vous convertissez pas à l’islam.

Quand vous aurez des enfants, ils seront automatiquement musulmans, votre cher et tendre saura vous l’imposer, même si vous êtes catholique, juive ou athée.

Sans en avoir conscience, vous participez à l’islamisation de la France.

La nouvelle génération de Français musulmans qui remplace la population actuelle s’accroît encore, grâce à vous, et fait de vous des traîtres à votre patrie, la France, pour laquelle des gens de notre génération et celle d’avant, ont risqué leur peau (et certains, nombreux, l’y ont laissée), pour que la France reste la France, dont la civilisation d’origine gréco-romaine s’est forgée sur deux mille ans d’histoire, basée sur la morale judéo-chrétienne, et non sur la charia.

Honte à vous, parents, qui acceptez sans réfléchir cette trahison!

Honte à vous, jeunes renégats et jeunes renégates. Vous faites partie de ceux qui vendent notre pays à l’islam et au chaos!

Le pire, c’est que vous et vos propres enfants serez les premiers à en subir les conséquences désastreuses!

L’islam, religion de paix, d’amour et de tolérance (sic), régi par la charia, imposée par Mahomet à coups de sabre et de décapitations, ne connaît ni la paix, ni la tolérance, car, dans le Coran, le mot Amour n’existe pas!

Quand cela arrivera (c’est-à-dire, bientôt), il ne sera plus temps de dire: «Je ne savais pas»!