Mariam Pétronin: Honte pour la France, victoire pour l’islam(isme)!

Honte pour la France de choisir de mettre en vedette en quelque sorte une personne qui ne le méritait pas, avec les risques futurs que cela pourrait impliquer pour nos soldats toujours présents au Mali.

D’autant plus que cet otage ne pouvait pas méconnaître les graves inconvénients qui résultaient à s’obstiner à résider dans ce pays en guerre contre des djihadistes : elle y était allée une première fois en 1996, s’y était installée définitivement en 2001, et avait même échappé à une tentative d’enlèvement en 2012.

Honte pour la France de faire revenir sur notre territoire une personne qui, à peine libérée, s’empresse d’exprimer son regret de quitter le Mali, avant de prendre l’avion mis à sa disposition pour rejoindre la France, et d’assurer en plus qu’elle y reviendrait très vite.

Honte pour la France que soit mise en lumière à l’occasion de cette libération d’otage une musulmane, alors que, dernièrement, Emmanuel Macron semblait voir enfin qu’il y avait un problème sérieux avec l’islam sur notre territoire. Cette «jeune» convertie a tenu à faire savoir que son séjour chez les islamistes s’était très bien passé! Et ne m’appelez plus Sophie, «je suis Mariam»!

Victoire pour l’islam:

– Car cette conversion est doublement symbolique de la progression de l’islam, non plus seulement au niveau du peuple africain, mais au niveau du peuple européen dont Madame Pétronin est issue et de l’effacement du christianisme, comme son prénom musulman Mariam l’indique, même si ce prénom cité dans le Coran le serait en référence à la Vierge Marie (mais je ne pense pas que ce soit pour faire l’apologie de Marie que le prénom a été choisi!).*

– Car la nouvelle Mariam sur notre territoire peut être vue comme un nervi de plus au service d’une autre république que la nôtre, Mariam à la place de Marianne?

– Car elle donne comme l’impression d’avoir été relâchée pour faire l’apologie de l’islam. Ainsi elle n’a guère perdu de temps aussitôt libérée: «Je vais prier pour le Mali en invoquant Allah»! Les islamistes qui l’ont capturée? Des gens très bien, pas des djihadistes, « des groupes d’opposition armée au régime ». « Je me suis promenée, j’ai bien mangé, j’ai bien bu, de l’eau fraîche …» Sa captivité? «Une retraite spirituelle»!

– Car le chantage des islamistes en matière de prise d’otages s’est révélé payant: on a cédé à cet odieux marchandage de la libération de quelques personnes inoffensives contre celle de nombreux djihadistes dangereux puisqu’ils sont, comme dans le cas présent, prêts à repartir à l’offensive destructrice. Avec, en plus, versement plus que probable de rançon et l’assurance de pouvoir réitérer l’odieux procédé face à notre faiblesse. Les pays qui sont maintenant déterminés à ne pas ou ne plus céder au marchandage inique n’ont pas ou plus d’otages dans les geôles djihadistes.

Ce qui est très choquant, c’est de constater que, pour la première fois, un otage libéré par la France n’a pas eu un seul mot de remerciement pour notre pays, pas un seul mot de compassion pour nos 45 militaires morts au Mali – et sûrement d’autres à venir, hélas, puisque, pour cette libération, environ 200 djihadistes sont relâchés comme autant de «bombes à retardement».

Pas un seul mot de remerciement non plus pour nous, Français, alors que l’argent de toute rançon est pris dans nos poches, via nos impôts. On en vient même à se demander si cette ingrate humanitaire n’était pas un faux otage, tellement sa conduite peut être jugée indécente.

Choquant aussi que les services français chargés de libérer des otages n’aient pas davantage enquêté sur cette personne. Personne irresponsable parce qu’endoctrinée ou endoctrinée parce qu’irresponsable? N’a-t-elle pas été choisie pour que soit mise en valeur une humanitaire et flatter ainsi le peuple islamo-gauchiste de notre pays, dont Macron va avoir besoin des voix pour 2022?

Si telle était l’intention, ce serait peut-être une erreur car la manœuvre peut certes se révéler une arme, mais à double tranchant.

Il semble quand même, à la décharge de notre président, que celui-ci ne s’attendait peut-être pas, comme son attitude très vite embarrassée le montre, à accueillir un tract ambulant de l’islam à sa descente d’avion.

Voile, propos : pas d’ambiguïté à avoir sur ce cas inédit. De là, l’impatience du président à quitter les lieux sans donner l’habituelle conférence de presse en pareil cas de libération d’otage: il a vite mis les voiles, si l’on ose dire! Et depuis, pas un mot sur ce (mauvais) sujet.

On ne saura donc pas s’il regrettait d’être intervenu, sous la pression constante, depuis qu’il est à la tête de la Nation, du fils Pétronin, comme on peut en trouver mention dans les médias. Ce dernier avait même osé accuser Emmanuel Macron de manifester à l’égard de sa demande «le même mépris que celui affiché face aux Gilets jaunes». Et d’user du chantage quand il déclarait: «Emmanuel Macron est le seul à avoir le pouvoir de vie et de mort sur ma mère.»

Devant une certaine polémique déclenchée suite aux propos et à l’attitude de la mère, le fils compréhensif a justifié sur BFMTV la conversion de celle-ci, qu’il trouve toute naturelle au milieu des djihadistes avec les termes suivants: « Quand on s’apprête à vivre ce genre d’aventure (sic), on a plutôt intérêt à se familiariser avec les us et coutumes. Si vous habitez à Londres, je vous déconseille d’apprendre l’italien, vous feriez mieux d’apprendre l’anglais (sic).»

En espérant que ces propos auront été entendus par Emmanuel Macron pour qu’il renonce à l’idée saugrenue de faire dispenser en France des cours d’arabe dans nos écoles pour aider les jeunes musulmans à bien s’intégrer dans notre pays.

Quand on habite en France, «on a plutôt intérêt à se familiariser avec les us et coutumes»: il est donc déconseillé d’apprendre l’arabe, il vaut mieux apprendre le français!

N.B.: Autre otage, la missionnaire suisse Béatrice Stockly a été tuée par ses ravisseurs: une chrétienne de moins. Avec Mariam (ex-Sophie) libérée par ses ravisseurs islamistes: une musulmane de plus!