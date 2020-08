Oui, l’Algérie était presque pacifiée en 1960 !

L’article de notre camarade Antoine Esposito (N° 1254) m’a rappelé ce dîner du 4 mars 1960, que j’ai eu l’occasion de conter par ailleurs.

Connaissez-vous le menu du dîner du Général de Gaulle, le 4 mars 1960 ? Non ? Et bien voici :

Vol-au-vent, saumon froid may­onnaise, jardinière de légumes, salade de laitue, fromages, tarte, corbeille de fruits.

Le Général était en visite dans notre secteur ce jour-là et, le matin, nous eûmes droit à une visite au terrain (où se trouvait l’escadrille que je commandais) et lui serrâmes la main une première fois après nous être présentés, une deuxième fois au cours d’un briefing et, enfin, avant le dîner car j’en étais.

Il faut dire que, rappelé en fait par les militaires, de Gaulle ne faisait plus l’unanimité, aussi certains de nos chefs s’étaient « défilés » pour ce dîner.

Le discours du 16 septembre 1959 était resté pour moi le fondement de notre action, même si sa finalité ne me convenait qu’à moitié ; je m’y suis souvent référé pour répondre aux questions de mes subordonnés.

Les convives du Général étaient peu nombreux : quelques chefs hiérarchiques, Paul Delouvrier (résident général) et plusieurs capitaines dont j’étais. Au total 8 !

Le Général dînait vite, si vite qu’il eut terminé, alors que nous n’en étions encore qu’au fromage. Il discuta peu avec les généraux qui l’accompagnaient et qui détenaient le commandement en Algérie et pour la zone d’Alger. Dès qu’il eut fini, il se leva et partit au dodo !

Avec la tournée qu’il venait de faire, il y avait de quoi être fatigué : il avait alors 70 ans. Je crois qu’il tenait par-dessus tout à rencontrer les gens des unités et se souciait fort peu des baratins officiels des états-majors. Il était donc allé dans tous les recoins du secteur.

À ma gauche, se trouvait M. Paul Delouvrier, représentant le gouvernement à Alger et nous étions presque en face du Général. Après que le chef fut parti, je discutai surtout avec M. Delouvrier et lui fis part de mon sentiment quant à une cohabitation possible future entre les Pieds-Noirs et les Arabes.

Je crois que nous étions d’accord sur le fait que rester en Algérie impliquerait de se séparer de nombre de « petits blancs » accomplissant des tâches subalternes pour des salaires supérieurs à ceux des Arabes qui les accomplissaient aussi bien.

Je reste persuadé, et l’expérience l’a prouvé, que la présence des cadres était beaucoup mieux acceptée que celle des autres ayant des positions d’exécutants.

Le repas terminé, chacun est rentré chez soi dans la mesure où c’était possible. Pour moi, je crois que le Commandant du régiment voisin de mon escadrille m’avait offert une escorte de deux auto-mitrailleuses pour rentrer à mon terrain.

À ce moment, la guerre était pratiquement finie et, si mon escadrille participait aux combats, la vie au village était assez paisible, si paisible que j’avais fait venir d’abord mon épouse (qui assurait le poste d’enseignante), puis ma fille aînée qui allait à l’école avec les autres enfants du village et finalement ma mère (qui enseignait le tricot à d’autres villageoises) avec ma fille puînée n’ayant que 2 ans et demi à cette date.

Certes, comme je l’avais dit à Paul Delouvrier, il restait encore à faire. Ainsi disait le maire du village (Français de souche) : Boukhalfa, va me chercher un paquet de cigarettes ! Mais le village dans son ensemble ne posait aucun problème, pas plus que les petits villages voisins.

Le commandant du régiment, que j’avais rejoint lors d’une opération se tourna vers moi et me dit : « Ruff, accompagne le toubib au village pour le couvrir et qu’il regarde s’il peut soigner ce qu’il trouvera. » Ce fut fait et, effectivement, de la pommade appropriée fut apposée sur le pied d’un gamin qui s’était blessé et risquait de voir son mal empirer vers le point de non-retour !