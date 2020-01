Scandaleuse relaxe d’un assassin

Le 19 décembre 2019 est une journée sombre pour la démocratie en France.

En effet, comment expliquer qu’un acte barbare de tortures suivies de meurtre parce que Sarah Halimi était juive (et cela au cri de Allah akbar) ait été absous sans autre forme de procès ? Il ne s’agit pas ici de juger quiconque ou de contester une décision de justice, mais bien d’éveiller les consciences en nommant nos faciles lâchetés collectives.

Si nous comprenons bien qu’en démocratie, les bourreaux doivent être jugés équitablement et en tenant compte d’éventuelles circonstances atténuantes, on doit au moins le même respect pour les victimes et leurs familles.

L’assassin en question ne souffre pas, nous dit-on, de maladie mentale, mais aurait pris du cannabis qui l’aurait fait « délirer ». Il ne délirait pas assez pour oublier de déguiser son meurtre en suicide.

Certains nazis furent eux-mêmes drogués pour réaliser leur sale besogne et les combattants de l’État islamique ne vivent pas que du pétrole volé, mais aussi en inondant le marché de drogues.

Nous connaissons tous la montée de l’islamisme, comme nous avons connu le nazisme et le danger que ces deux abominations constituent pour la démocratie. À chaque attentat, nous nous rendons compte que les coupables étaient déjà connus pour leurs activités et fréquentations. Quand les attaques sont individuelles, même si les coupables ont le même profil d’extrémistes fondamentalistes, on explique le passage à l’acte par un coup de folie.

De qui le discernement est-il aboli ? De l’assassin, semble nous dire la justice. Je crains plutôt que ce soit celui de notre démocratie qui le soit !

Le procès de l’islamisme terroriste n’est jamais fait : soit les assassins sont morts, soit ils sont déclarés irresponsables. Telle est la triste vérité sur notre lâcheté !

Le Président de la République, en 2015, a déclaré : « Nous sommes en guerre. » En réalité, nous en sommes restés aux discours, l’ennemi n’a jamais été désigné sur notre sol. Nous envoyons nos militaires à l’étranger traquer les terroristes qui s’y trouvent, en laissant les apprentis djihadistes et leur idéologie opérer et prospérer sur notre territoire.

La fébrilité de notre démocratie face à ses ennemis est telle qu’elle s’autolimite pour ne pas nuire à ses ennemis. La vérité doit nous servir de guide.

Il nous faut aller au-delà de notre aveuglement devant le mal, en croyant que le pire peut survenir, pour nous libérer et réagir.

La France perd sa foi en elle-même, en son destin, en ses valeurs, en ses règles collectives, en son lien social (je ne parle même pas de son intégration). Qui peut dire le contraire ?

On achète la paix au prix du déshonneur au risque d’être jugés par le tribunal de l’histoire.

Notre lâcheté nous condamne et promet à nos ennemis de futures victoires !

Si chacun ne s’élève pas contre l’inhumanité, un jour, nous risquons de dire : qu’avons-nous fait de notre pays ? Simone Weil disait : « Un être humain a une racine par sa participation réelle, active et naturelle à l’existence d’une collectivité qui conserve vivants certains trésors du passé et certains pressentiments d’avenir. »

La France est le seul pays au monde où l’on n’apprend pas à aimer son pays ; elle est pourtant attendue à l’étranger.

La justice et la force publique doivent être, non pas tournées prioritairement vers ceux qui contesteraient pacifiquement des dispositions qu’ils trouveraient injustes, mais vers ceux qui n’acceptent pas la démocratie, qui n’ont même pas la reconnaissance du ventre pour la France, mais au contraire la vomissent, la haïssent et s’engagent à la faire périr.

Nous devons nous éveiller et réagir à l’innommable. Sans cela, nous creuserons nous-mêmes le tombeau de la démocratie. Il ne suffit pas de nous donner bonne conscience dans de grands discours lors des commémorations que nous faisons, mais d’être aussi valeureux que nos aînés qui, eux, ont agi pour défendre notre liberté.

Par notre inaction coupable, nous trahissons nos enfants et petits-enfants. Sortons de l’endormissement et de l’enfouissement dans lequel nous nous trouvons, et cessons de nous accabler de repentances.

L’avenir de la démocratie dépend de l’intérêt que nous y portons.