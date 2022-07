Vladimir Poutine et l’État islamique

Poutine et Daech utilisent deux formes de terrorisme qui peuvent sembler différentes mais, en fait, ont de nombreux points communs, car tous deux obéissent à une « logique religieuse » extrême.

D’un côté, Daech se bat et s’est battu contre l’Occident, principalement catholique, afin d’essayer de nous imposer sa religion, en l’occurrence l’islam, dans ce qu’elle a de plus rigoriste avec son interprétation de la charia.

De l’autre côté, Poutine a déclaré la guerre à l’Occident en combattant la liberté qui ne fait pas partie de sa propre « religion », convaincu qu’il détient seul la vérité par l’application d’une dictature violente.

Pour Daech, toutes les autres religions sont « illégitimes » et l’islam doit être imposé à l’ensemble de la population mondiale.

Pour Poutine, le libéralisme et le capitalisme sont décadents et, comme, dans une certaine mesure, le communisme a essayé de le faire, il veut imposer au monde occidental la dictature par la terreur nucléaire.

Daech n’hésite pas à sacrifier ses propres « soldats » en les envoyant se faire exploser en essayant de faire un maximum de victime.

Poutine envoie ses jeunes recrues mal formées se faire massacrer en leur faisant croire qu’ils combattent pour « délivrer » un pays et les laissant penser qu’ils seront accueillis en libérateurs.

L’islam autorise le mensonge et même une certaine « compromission », si ça lui permet d’arriver à ses fins.

Poutine et sa « clique » utilisent le mensonge, la contre-vérité et l’inversion des faits pour arriver à leurs fins – c’est-à-dire, après avoir envahi l’Ukraine, détruire le monde occidental.

Daech veut éliminer toute forme de croyance antérieure à l’islam en détruisant toute représentation de civilisations précédentes.

Poutine réécrit l’histoire selon ses désirs et l’impose à toute sa population pour en faire la vérité dans les livres d’histoire et donc non contestable.

Daech tue volontairement des enfants, femmes et population innocente, afin de semer la terreur chez les « dhimmis » qui refusent la charia.

Poutine tue aveuglément des enfants, des femmes enceintes et toute une population, là aussi innocente, en félicitant même ceux de ses soldats qui commettent des viols.

Pour ceux qui voient encore en Poutine un « génie », comme l’a été souvent perçu en son temps Hitler, je veux les mettre en garde sur le risque qu’il fait courir à l’humanité entière, que ce soit militairement ou en affamant une grande partie des populations fragiles.

Il faut à tout prix le stopper dans sa folie avant qu’il ne soit trop tard pour le bien de l’humanité, y compris celui de son propre peuple.

Même si nous en serons quelque part victimes, il faut l’isoler et ne plus rien lui fournir, afin de tuer dans l’œuf son ascension, sinon notre Terre deviendra encore plus invivable.

Poutine est un personnage qui ne comprend que le rapport de force. Il terrorise ses propres « lieutenants » et, s’il le peut, il n’hésitera pas à le faire avec nous.